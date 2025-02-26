В Тюмени женщина-инвалид почти полгода заперта в квартире

Тюменка Ольга Рябова из-за отсутствия инвалидной коляски с октября 2024 года не может самостоятельно выйти из квартиры. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. По ее словам, средство для передвижения ей должны были предоставить в отделении социального фонда России по Тюменской области, однако за пять месяцев этого так и не произошло.
«В октябре 2024 года мне присвоили инвалидность второй группы. Из-за совокупности нескольких диагнозов я не могу самостоятельно ходить. СФР должны были выдать мне две инвалидные коляски — комнатную и прогулочную. Но прошла осень, зима, скоро наступит весна, а колясок так и нет. По телефону мне отвечают, что они отсутствуют у поставщиков», — сообщает Ольга Рябова.
Женщина рассказала, что страдает тяжелой формой астмы и гипертонией. Бывать на воздухе ей жизненно необходимо. Тюменка добавила, что проживает на восьмом этаже в общежитии, где лифт расположен между этажами, добраться до него можно лишь по ступенькам. Она отметила, что в доме также отсутствует пандус, что создает еще больше препятствий.
Сейчас за женщиной присматривают родственники. Раз в два дня ей приносят продукты, лекарства и готовят еду.
Корреспондент агентства связался по телефону с отделением социального фонда России по Тюменской области. Там попросили отправить письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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