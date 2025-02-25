Ямальские судьи оправдывают лишь 0,5% подсудимых, и это в основном чиновники

Суды общей юрисдикции в ЯНАО в течение 2024 года оправдали 10 человек, то есть 0,5% от общего числа лиц, в отношении которых были вынесены судебные акты. В основном оправданные — это служащие органов власти, сообщает управление судебного департамента в ЯНАО.
Как следует из статистической отчетности окружного управления, на Ямале остается стабильным число оправдательных приговоров. В 2023 и 2024 годах суды признавали невиновными по 10 человек, то есть по 0,5% от общего числа подсудимых, в отношении которых были вынесены приговоры.
При этом шесть преступлений в 2024 году совершались против интересов службы в органах власти и местного самоуправления. Еще два человека привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение особо тяжкого вреда здоровью и один — за мошенничество, преступления против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, других представителей власти.
По данным источника, с 2020 года численность осужденных к уголовной ответственности в судах ЯНАО увеличилась на 11%. В 2024 году осуждено 1 621 лицо, что на 17% меньше, чем в 2023 году (1 957 лиц).
В свою очередь, следователи окружного управления СКР раскрыли в 2024 году 728 преступлений. Из них 391 тяжкое и особо тяжкое. В суд поступило 61 дело экономической направленности, 44 из них — по обвинению в коррупции.
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