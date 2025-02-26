Подрядчик из Нового Уренгоя выплатит штраф за срыв ремонта стоматологии

В Новом Уренгое (ЯНАО) наказали подрядчика за срыв ремонта стоматологии. По результатам проведения проверки прокуратуры, предприниматель заплатит крупную неустойку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Индивидуальный предприниматель по государственному контракту не исполнил работы по ремонту трех помещений поликлиники, а также нарушил срок их выполнения на два месяца. В результате прокурорского вмешательства подрядчик оплатил неустойку в размере более 300 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске не могут достроить школу с атриумом и бассейном. Работы затягиваются в связи с дефицитом трудовых ресурсов у подрядной организации АО «Тюменьтел».
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