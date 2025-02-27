27 февраля 2025

В Новом Уренгое строитель провалился в открытую шахту лифта

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий в ЯНАО упал в шахту лифта
Рабочий в ЯНАО упал в шахту лифта Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) строитель провалился в открытую шахту лифта и получил множественные переломы. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следкома.

«В Новом Уренгое в декабре 2024 года на строительном объекте работник коммерческой организации в ходе производства работ наступил на технологическое отверстие — шахту лифта, закрытое куском пенопласта и припорошенное снегом, в результате чего упал с высоты четырех метров. Мужчина получил травмы, которые оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью» — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

На данный момент следователями возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.1 ст216 УК РФ. Сейчас правоохранительным органам предстоит узнать все обстоятельства и дать оценку ответственным за соблюдение безопасности на объекте.

От источников в силовых структурах агентству стало известно, что ЧП произошло на стройке «Школы искусств» по улице Сибирская. Мужчина получил перелом таза и другие повреждения, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) строитель провалился в открытую шахту лифта и получил множественные переломы. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следкома. «В Новом Уренгое в декабре 2024 года на строительном объекте работник коммерческой организации в ходе производства работ наступил на технологическое отверстие — шахту лифта, закрытое куском пенопласта и припорошенное снегом, в результате чего упал с высоты четырех метров. Мужчина получил травмы, которые оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью» — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. На данный момент следователями возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.1 ст216 УК РФ. Сейчас правоохранительным органам предстоит узнать все обстоятельства и дать оценку ответственным за соблюдение безопасности на объекте. От источников в силовых структурах агентству стало известно, что ЧП произошло на стройке «Школы искусств» по улице Сибирская. Мужчина получил перелом таза и другие повреждения, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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