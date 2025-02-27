В Новом Уренгое строитель провалился в открытую шахту лифта

В Новом Уренгое (ЯНАО) строитель провалился в открытую шахту лифта и получил множественные переломы. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следкома.
«В Новом Уренгое в декабре 2024 года на строительном объекте работник коммерческой организации в ходе производства работ наступил на технологическое отверстие — шахту лифта, закрытое куском пенопласта и припорошенное снегом, в результате чего упал с высоты четырех метров. Мужчина получил травмы, которые оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью» — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
На данный момент следователями возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.1 ст216 УК РФ. Сейчас правоохранительным органам предстоит узнать все обстоятельства и дать оценку ответственным за соблюдение безопасности на объекте.
От источников в силовых структурах агентству стало известно, что ЧП произошло на стройке «Школы искусств» по улице Сибирская. Мужчина получил перелом таза и другие повреждения, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
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