Главными событиями Масленицы-2025 в Тюмени станут новая попытка испечь и перевернуть трехметровый блин в Ялуторовске, большая ярмарка в Тобольске и работа масленичного автопоезда в Ишиме. Какими еще событиями жители региона отметят самый вкусный праздник уходящей зимы — в афише URA.RU.
Гигантский блин в Ялуторовске
Помимо традиционной уже попытки приготовить блин на трехметровой сковороде, в Ялуторовске готовят обширную праздничную программу. Вся она состоится в воскресенье, 2 марта. День начнется с забега со сковородами в 11:15, а закончится в 15:30 сжиганием чучела. В течение всего дня будет проходить выставка «Лучший символ масленичной недели».
Масленичный поезд в Ишиме
Здесь основная программа, посвященная проводам зимы, состоится 1 марта, в субботу. В течение всего дня будет работать масленичный автопоезд, пройдет множество спортивных соревнований, а также гастрономический фестиваль «Пир на весь мир». Чучело сожгут в 14:00.
Обряды в Голышманово
В Голышмановском городском округе воскресенье, 2 марта, будет посвящено обрядам и народным традициям. Здесь планируют провести избавление от неудач, инсценировать богатырскую заставу и взобраться на масленичный столб. Сжигание чучела назначено на 13:00.
Ярмарка в Тобольске
Главное событие Масленицы в Тобольске состоится на Базарной площади 2 марта. Здесь с 10:00 до 17:00 будет работать большая ярмарка «Широкая Масленица». В программе обещают:
- концертную программу;
- шоу силачей;
- масленичный столб;
- сжигание чучела.
Все это время будут работать прилавки с различными товарами и продуктами.
Гуляния в Тюмени
Областной центр подготовил, наверное, самую обширную программу празднования Масленицы. Она рассчитана на оба выходных дня, 1 и 2 марта. Среди самых интересных событий — театрализованная программа у ДК «Торфяник», массовые гуляния на Казачьих Лугах и программа на Олимпийской.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!