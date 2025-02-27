27 февраля 2025

Какие мероприятия пройдут на Масленицу в Тюменской области. Афиша

В Тюменской области на Масленицу испекут гигантский блин и пожарят яйца на утюге
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуляния на Масленицу пройдут во всех населенных пунктах Тюменской области
Гуляния на Масленицу пройдут во всех населенных пунктах Тюменской области Фото:

Главными событиями Масленицы-2025 в Тюмени станут новая попытка испечь и перевернуть трехметровый блин в Ялуторовске, большая ярмарка в Тобольске и работа масленичного автопоезда в Ишиме. Какими еще событиями жители региона отметят самый вкусный праздник уходящей зимы — в афише URA.RU.

Гигантский блин в Ялуторовске

Помимо традиционной уже попытки приготовить блин на трехметровой сковороде, в Ялуторовске готовят обширную праздничную программу. Вся она состоится в воскресенье, 2 марта. День начнется с забега со сковородами в 11:15, а закончится в 15:30 сжиганием чучела. В течение всего дня будет проходить выставка «Лучший символ масленичной недели».

Масленичный поезд в Ишиме

Здесь основная программа, посвященная проводам зимы, состоится 1 марта, в субботу. В течение всего дня будет работать масленичный автопоезд, пройдет множество спортивных соревнований, а также гастрономический фестиваль «Пир на весь мир». Чучело сожгут в 14:00.

Обряды в Голышманово

В Голышмановском городском округе воскресенье, 2 марта, будет посвящено обрядам и народным традициям. Здесь планируют провести избавление от неудач, инсценировать богатырскую заставу и взобраться на масленичный столб. Сжигание чучела назначено на 13:00.

Мероприятия в Голышманово
Мероприятия в Голышманово
Фото:

Ярмарка в Тобольске

Главное событие Масленицы в Тобольске состоится на Базарной площади 2 марта. Здесь с 10:00 до 17:00 будет работать большая ярмарка «Широкая Масленица». В программе обещают:

  • концертную программу;
  • шоу силачей;
  • масленичный столб;
  • сжигание чучела.

Все это время будут работать прилавки с различными товарами и продуктами.

Гуляния в Тюмени

Областной центр подготовил, наверное, самую обширную программу празднования Масленицы. Она рассчитана на оба выходных дня, 1 и 2 марта. Среди самых интересных событий — театрализованная программа у ДК «Торфяник», массовые гуляния на Казачьих Лугах и программа на Олимпийской. 

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Главными событиями Масленицы-2025 в Тюмени станут новая попытка испечь и перевернуть трехметровый блин в Ялуторовске, большая ярмарка в Тобольске и работа масленичного автопоезда в Ишиме. Какими еще событиями жители региона отметят самый вкусный праздник уходящей зимы — в афише URA.RU. Гигантский блин в Ялуторовске Помимо традиционной уже попытки приготовить блин на трехметровой сковороде, в Ялуторовске готовят обширную праздничную программу. Вся она состоится в воскресенье, 2 марта. День начнется с забега со сковородами в 11:15, а закончится в 15:30 сжиганием чучела. В течение всего дня будет проходить выставка «Лучший символ масленичной недели». Масленичный поезд в Ишиме Здесь основная программа, посвященная проводам зимы, состоится 1 марта, в субботу. В течение всего дня будет работать масленичный автопоезд, пройдет множество спортивных соревнований, а также гастрономический фестиваль «Пир на весь мир». Чучело сожгут в 14:00. Обряды в Голышманово В Голышмановском городском округе воскресенье, 2 марта, будет посвящено обрядам и народным традициям. Здесь планируют провести избавление от неудач, инсценировать богатырскую заставу и взобраться на масленичный столб. Сжигание чучела назначено на 13:00. Ярмарка в Тобольске Главное событие Масленицы в Тобольске состоится на Базарной площади 2 марта. Здесь с 10:00 до 17:00 будет работать большая ярмарка «Широкая Масленица». В программе обещают: Все это время будут работать прилавки с различными товарами и продуктами. Гуляния в Тюмени Областной центр подготовил, наверное, самую обширную программу празднования Масленицы. Она рассчитана на оба выходных дня, 1 и 2 марта. Среди самых интересных событий — театрализованная программа у ДК «Торфяник», массовые гуляния на Казачьих Лугах и программа на Олимпийской. 
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