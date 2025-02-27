27 февраля 2025

В Тюменской области поймали злостного нарушителя правил движения

Житель Тюмени нарушил ПДД 27 раз за 20 дней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарушителя задержали по пути из Тюмени в Тобольск
Нарушителя задержали по пути из Тюмени в Тобольск Фото:

Тюменская дорожная полиция задержала мужчину, который за 20 дней нарушил правила движения 27 раз. Все эти нарушения связаны с несоблюдением скоростного режима, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

«Серийного нарушителя ПДД, не желающего платить штрафы за свои нарушения, система „Паутина“ „вычислила“ на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области. 23-летний тюменец за 20 дней 27 раз превысил скорость на „Ладе“, не зарегистрированной в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в день задержания мужчина успел превысить скорость трижды. Автомобиль был остановлен во время движения в сторону Тобольска. Нарушителю выписали все причитающиеся штрафы, а с автомобиля сняли госномера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская дорожная полиция задержала мужчину, который за 20 дней нарушил правила движения 27 раз. Все эти нарушения связаны с несоблюдением скоростного режима, сообщает региональное управление Госавтоинспекции. «Серийного нарушителя ПДД, не желающего платить штрафы за свои нарушения, система „Паутина“ „вычислила“ на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области. 23-летний тюменец за 20 дней 27 раз превысил скорость на „Ладе“, не зарегистрированной в установленном порядке», — говорится в сообщении. Отмечается, что в день задержания мужчина успел превысить скорость трижды. Автомобиль был остановлен во время движения в сторону Тобольска. Нарушителю выписали все причитающиеся штрафы, а с автомобиля сняли госномера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...