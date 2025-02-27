В Тюменской области поймали злостного нарушителя правил движения

Тюменская дорожная полиция задержала мужчину, который за 20 дней нарушил правила движения 27 раз. Все эти нарушения связаны с несоблюдением скоростного режима, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
«Серийного нарушителя ПДД, не желающего платить штрафы за свои нарушения, система „Паутина“ „вычислила“ на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области. 23-летний тюменец за 20 дней 27 раз превысил скорость на „Ладе“, не зарегистрированной в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в день задержания мужчина успел превысить скорость трижды. Автомобиль был остановлен во время движения в сторону Тобольска. Нарушителю выписали все причитающиеся штрафы, а с автомобиля сняли госномера.
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