Как в Ялуторовске испекли блины-гиганты: попытка длиною в 16 лет и 10 тысяч яиц

Кто бы мог подумать, что когда-нибудь маленький город населением всего 40 тысяч жителей на юге Тюменской области прославит регион благодаря блинам-гигантам. Трехметровые угощения впервые испекли в Ялуторовске, тем самым подарив городу звание «блинной столицы» России. На получение этого статуса ушло примерно 16 лет и 10 тысяч яиц. Как создавали самые огромные лакомства — в материале URA.RU.
История трехметрового блина
История блинов-гигантов началась в 2007 году. Тогда местные жители, насмотревшись на «Книгу рекордов Гиннесса», решили тоже войти в историю. Но первый блин, по традиции, получился комом — у местных хозяюшек не получилось сразу перевернуть трехметровый символ Масленицы. И тогда из обычной забавы это превратилось в настоящую цель — испечь самое большое угощение в стране.
Гигант не поддавался ялуторовским умельцам около 16-ти лет. Каждый раз что-то шло не так и лакомство рвалось. Но местные жители не сдавались и с каждой новой попыткой совершенствовали рецепт и технологию выпекания.
Правда, долгожданный день рекорда выпал даже не на Масленицу. В июне 2022 года, празднуя День города, ялуторовчане перевернули сразу два блина. Размер первого румяного красавца составил 291 сантиметр, а второго — 295. Перевернуть угощение удалось команде «Опора России». В тот день, 25 июня, знаменитый трехметровый блин и начал соседствовать на страницах «Книги рекордов России» с самой большой окрошкой и шаурмой-гигантом.
Рецепт легендарного угощения
Организатором «Битвы блинопеков» является учреждение культуры «Арт-Вояж». В разговоре с URA.RU заместитель директора по культурно-досуговой деятельности Юлия Елисеева рассказала, что в этом году теперь уже славную традицию по созданию блинов-гигантов на Масленицу продолжат. Кстати, в марте 2019 года еще и сковорода из Ялуторовска стала российским рекордсменом. Как уверяет специалист, для организации соревнования по выпеканию блинчиков пришлось покупать вторую такую же гигантскую сковородку. Диаметр посудин достигает трех метров и изготавливали их на заказ.
URA.RU удалось узнать рецепт того самого трехметрового лакомства. Для блина-гиганта требуется 100 яиц, 18 килограммов муки, 30 литров молока, четыре килограмма сахара, 700 граммов соли, 10 литров масла и восемь килограммов картофельного крахмала. И вуаля — рекорд готов.
По словам организаторов праздника, все команды, пытаясь добиться цели, использовали продукты в разных пропорциях. Также не стоит забывать и про погоду — хоть мы и зиму провожаем, не всегда на Масленицу выпадает плюсовая температура и солнце. Поэтому установить рекорд удалось именно летом. Зимой консистенция теста получалась немного иная, чем обычно.
Где попробовать блины-гиганты
2 марта в Ялуторовске снова достанут гигантские сковородки и примутся за жарку блинов. В программе праздника — метровые и трехметровые угощения. В 12:30 на Сретенской площади начнется командное выпекание блинчиков, а в 15:30 гостей ждут хороводы и сжигание чучела.
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