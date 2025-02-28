Главреда «Вечерних ведомостей» отправили под арест

01 марта 2025 в 14:35 Размер текста - 17 +

Владислава Постникова задержали 28 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под арест главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова, обвиненного в демонстрации экстремистского логотипа (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) — «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Постникова арестовали на 14 суток. Перед началом заседания у суда дежурили полиция и активисты «Русской общины». Поначалу журналистов в зал не пускали — «мало места», затем помещение решили сменить. Присутствовал также депутат гордумы Константин Киселев, давший характеристику на Постникова. Постников с адвокатом Георгием Красновым Фото: Сергей Бодров, URA.RU Адвокат Георгий Краснов просил обратить судью внимание на работу полиции. «Вы сами видите, что вчера должностные лица [ГУ МВД по Свердловской области] в 8:00 утра сидели и смотрели публикации Влада от 2021 года. Это, конечно, похвально. Но, думаю, что они просто хотели помешать ему, воспрепятствовать его журналистской деятельности. У него была намечена лекция по журналистке, она сорвалась. То, что ему вменяется, не находит своих подтверждений. Я буду просить о прекращении административного делопроизводства», — выступил он. Постников вину не признал. По его словам, пост в telegram-канале, за который его судят, мог поставить любой человек из его предвыборного штаба — в 2021 году он как раз пытался попасть заксобрание области и Госдуму. Также он заявил, что сообщение с запрещенной символикой напротив было направлено на то, чтобы разоблачить фейковые видео. Также Постников заявил, что не призывал игнорировать выборы, а наоборот просил участвовать в них. За процессом следили многие журналисты Фото: Сергей Бодров, URA.RU «Я последовательный противник нацизма и экстремизма. Пост направлен на то, чтобы привлечь внимание к тому, что видео фейковое. Не мог Навальный (признан экстремистом и террористом в РФ — прим. URA.RU), находясь в колонии, призывать игнорировать выборы. У него возможности такой не было», — пояснил позицию Постников. Также он попросил судью, если она все-таки решит отправить его под арест, дать не больше семи суток. На 8 марта у меня важная экскурсия, заказала крупная компания «Росатома». Я подведу людей. Прошу сделать так, чтобы я вышел раньше 8-го. Такое у меня пожелание», — отметил он. Журналиста задержали вечером 28 февраля возле редакции. Его обвинили в демонстрации логотипа организации «Штаб Навального» в личном telegram-канале. Пост он опубликовал еще в 2021 году. В ней Владислав рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, признан иноагентом), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму. Летом прошлого года на Постникова уже заводили дело из-за постов в соцсетях. Ему грозил штраф от 30 до 100 тысяч, однако суд так и не состоялся — полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности. «Вечерние ведомости» также неоднократно подвергались вниманию силовиков, но уже за дискредитацию армии РФ. Штрафы выписывались и Постникову, и директору издания Гузели Аиткуловой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под арест главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова, обвиненного в демонстрации экстремистского логотипа (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) — «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Постникова арестовали на 14 суток. Перед началом заседания у суда дежурили полиция и активисты «Русской общины». Поначалу журналистов в зал не пускали — «мало места», затем помещение решили сменить. Присутствовал также депутат гордумы Константин Киселев, давший характеристику на Постникова. Адвокат Георгий Краснов просил обратить судью внимание на работу полиции. «Вы сами видите, что вчера должностные лица [ГУ МВД по Свердловской области] в 8:00 утра сидели и смотрели публикации Влада от 2021 года. Это, конечно, похвально. Но, думаю, что они просто хотели помешать ему, воспрепятствовать его журналистской деятельности. У него была намечена лекция по журналистке, она сорвалась. То, что ему вменяется, не находит своих подтверждений. Я буду просить о прекращении административного делопроизводства», — выступил он. Постников вину не признал. По его словам, пост в telegram-канале, за который его судят, мог поставить любой человек из его предвыборного штаба — в 2021 году он как раз пытался попасть заксобрание области и Госдуму. Также он заявил, что сообщение с запрещенной символикой напротив было направлено на то, чтобы разоблачить фейковые видео. Также Постников заявил, что не призывал игнорировать выборы, а наоборот просил участвовать в них. «Я последовательный противник нацизма и экстремизма. Пост направлен на то, чтобы привлечь внимание к тому, что видео фейковое. Не мог Навальный (признан экстремистом и террористом в РФ — прим. URA.RU), находясь в колонии, призывать игнорировать выборы. У него возможности такой не было», — пояснил позицию Постников. Также он попросил судью, если она все-таки решит отправить его под арест, дать не больше семи суток. На 8 марта у меня важная экскурсия, заказала крупная компания «Росатома». Я подведу людей. Прошу сделать так, чтобы я вышел раньше 8-го. Такое у меня пожелание», — отметил он. Журналиста задержали вечером 28 февраля возле редакции. Его обвинили в демонстрации логотипа организации «Штаб Навального» в личном telegram-канале. Пост он опубликовал еще в 2021 году. В ней Владислав рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, признан иноагентом), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму. Летом прошлого года на Постникова уже заводили дело из-за постов в соцсетях. Ему грозил штраф от 30 до 100 тысяч, однако суд так и не состоялся — полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности. «Вечерние ведомости» также неоднократно подвергались вниманию силовиков, но уже за дискредитацию армии РФ. Штрафы выписывались и Постникову, и директору издания Гузели Аиткуловой.