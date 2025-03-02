Четыре жительницы Лабытнанги (ЯНАО) получили почетные медали в честь 80-летия Победы. Медали ветеранам вручила мэр города Марина Трескова, об этом она сообщила в соцсетях.
«В конце минувшей недели вручила юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нашим четырем прославленным землячкам. Опаленная войной судьба каждой из них неотделима от судьбы нашей великой страны. Их имена хорошо известны всем жителям нашего городского округа», — написала Трескова в своем telegram-канале.
Она рассказала, что Хилья Мелькова и Галина Дубасова пережили блокаду Ленинграда. Валентина Ганжа — была узницей фашистских концлагерей, а Фаина Алексеева работала с 12 лет в колхозе и является почетной труженицей тыла.
Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Надыма (ЯНАО) и труженицу тыла Тамару Горшкову наградили памятной медалью к юбилею Победы от Президента России Владимира Путина. Поздравительное письмо и медаль 95-летней труженице вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
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