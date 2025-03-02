02 марта 2025
01 марта 2025
28 февраля 2025

Четырех ветеранов из ЯНАО наградили медалями в честь 80-летия Победы. Фото

Мэр Лабытнанги Трескова вручила четыре медали ветеранам ВОВ к 80-летию Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медаль к 80-летию Победы вручили в Лабытнанги
Медаль к 80-летию Победы вручили в Лабытнанги Фото:

Четыре жительницы Лабытнанги (ЯНАО) получили почетные медали в честь 80-летия Победы. Медали ветеранам вручила мэр города Марина Трескова, об этом она сообщила в соцсетях. 

«В конце минувшей недели вручила юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нашим четырем прославленным землячкам. Опаленная войной судьба каждой из них неотделима от судьбы нашей великой страны. Их имена хорошо известны всем жителям нашего городского округа», — написала Трескова в своем telegram-канале.

Она рассказала, что Хилья Мелькова и Галина Дубасова пережили блокаду Ленинграда. Валентина Ганжа — была узницей фашистских концлагерей, а Фаина Алексеева работала с 12 лет в колхозе и является почетной труженицей тыла.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Надыма (ЯНАО) и труженицу тыла Тамару Горшкову наградили памятной медалью к юбилею Победы от Президента России Владимира Путина. Поздравительное письмо и медаль 95-летней труженице вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре жительницы Лабытнанги (ЯНАО) получили почетные медали в честь 80-летия Победы. Медали ветеранам вручила мэр города Марина Трескова, об этом она сообщила в соцсетях.  «В конце минувшей недели вручила юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нашим четырем прославленным землячкам. Опаленная войной судьба каждой из них неотделима от судьбы нашей великой страны. Их имена хорошо известны всем жителям нашего городского округа», — написала Трескова в своем telegram-канале. Она рассказала, что Хилья Мелькова и Галина Дубасова пережили блокаду Ленинграда. Валентина Ганжа — была узницей фашистских концлагерей, а Фаина Алексеева работала с 12 лет в колхозе и является почетной труженицей тыла. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Надыма (ЯНАО) и труженицу тыла Тамару Горшкову наградили памятной медалью к юбилею Победы от Президента России Владимира Путина. Поздравительное письмо и медаль 95-летней труженице вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...