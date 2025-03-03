Свердловские власти хотят потратить прощенные Путиным долги на один завод

Часть высвобожденных после списания с регионов долгов по бюджетным кредитам в Свердловской области могут потратить на Уральский завод гражданской авиации, где по поручению президента Владимира Путина собирают самолеты малой авиации. О том, что власти рассматривают такой вариант, URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте.
«Две трети высвобожденных средств направят на ЖКХ, по остальной части идут обсуждения. Один из вариантов — потратить на развитие УзГА», — поделился собеседник. Сейчас на площадке завода в особой экономической зоне «Титановая долина» на Уктусе как раз активно расширяют производство, строят новые цеха для сборки самолетов.
Для региона этот проект особенно важен — Свердловская область никогда не считалась авиационной, и получить контракт на разработку «Байкала» (должен стать заменой советскому Ан-2) и «Ладоги» (заменит Ан-24), утверждают осведомленные собеседники агентства, было сложно. Очень заинтересован в проекте лично губернатор Евгений Куйвашев, по его поручению в апреле на УзГА пройдет совещание с топ-менеджментом предприятия.
Ранее сообщалось, что завод может лишиться контракта на «Байкалы», так как разработчики якобы допустили существенные ошибки. Еще раньше вопрос о том, чтобы найти для производства «Байкалов» нового подрядчика, поднимал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя Путин акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время» (это был сентябрь 2024 года).
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