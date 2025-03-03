Свердловские власти хотят потратить прощенные Путиным долги на один завод

04 марта 2025 в 08:49 Размер текста - 17 +

На Уральском заводе гражданской авиации собирают самолеты «Ладога» и «Байкал» Фото: Илья Московец © URA.RU Часть высвобожденных после списания с регионов долгов по бюджетным кредитам в Свердловской области могут потратить на Уральский завод гражданской авиации, где по поручению президента Владимира Путина собирают самолеты малой авиации. О том, что власти рассматривают такой вариант, URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «Две трети высвобожденных средств направят на ЖКХ, по остальной части идут обсуждения. Один из вариантов — потратить на развитие УзГА», — поделился собеседник. Сейчас на площадке завода в особой экономической зоне «Титановая долина» на Уктусе как раз активно расширяют производство, строят новые цеха для сборки самолетов. Для региона этот проект особенно важен — Свердловская область никогда не считалась авиационной, и получить контракт на разработку «Байкала» (должен стать заменой советскому Ан-2) и «Ладоги» (заменит Ан-24), утверждают осведомленные собеседники агентства, было сложно. Очень заинтересован в проекте лично губернатор Евгений Куйвашев, по его поручению в апреле на УзГА пройдет совещание с топ-менеджментом предприятия. Новость по теме Сердюков тайно слетал на завод под Екатеринбургом, где делают «Байкалы» Ранее сообщалось, что завод может лишиться контракта на «Байкалы», так как разработчики якобы допустили существенные ошибки. Еще раньше вопрос о том, чтобы найти для производства «Байкалов» нового подрядчика, поднимал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя Путин акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время» (это был сентябрь 2024 года). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть высвобожденных после списания с регионов долгов по бюджетным кредитам в Свердловской области могут потратить на Уральский завод гражданской авиации, где по поручению президента Владимира Путина собирают самолеты малой авиации. О том, что власти рассматривают такой вариант, URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «Две трети высвобожденных средств направят на ЖКХ, по остальной части идут обсуждения. Один из вариантов — потратить на развитие УзГА», — поделился собеседник. Сейчас на площадке завода в особой экономической зоне «Титановая долина» на Уктусе как раз активно расширяют производство, строят новые цеха для сборки самолетов. Для региона этот проект особенно важен — Свердловская область никогда не считалась авиационной, и получить контракт на разработку «Байкала» (должен стать заменой советскому Ан-2) и «Ладоги» (заменит Ан-24), утверждают осведомленные собеседники агентства, было сложно. Очень заинтересован в проекте лично губернатор Евгений Куйвашев, по его поручению в апреле на УзГА пройдет совещание с топ-менеджментом предприятия. Ранее сообщалось, что завод может лишиться контракта на «Байкалы», так как разработчики якобы допустили существенные ошибки. Еще раньше вопрос о том, чтобы найти для производства «Байкалов» нового подрядчика, поднимал вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя Путин акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время» (это был сентябрь 2024 года).