Самые высокооплачиваемы рабочие профессии в ХМАО

В ХМАО самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в минувший зимний сезон стала вакансия геодезиста. Аналитики «Авито Работы» сообщили корреспонденту URA.RU, что средняя зарплата таких специалистов составила 202 тысячи рублей.
«В зимний сезон 2024/2025 в Ханты-Мансийском автономном округе самой высокооплачиваемой специальностью оказался геодезист. Работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 202 065 рублей при фиксированном графике», — сообщили эксперты. Они отметили, что рост доходов данных специалистов за год составил 10%.
Фасадчики заняли второе место в списке с ростом зарплат на 74% за год. В среднем этой зимой они могли рассчитывать на оплату в 186 288 рублей. Замыкают тройку лидеров каменщики с зарплатными предложениями в 139 698 рублей. Средняя сумма дохода, которую для них указывали работодатели в объявлениях, показала прирост за год на 14%.
В топ высокооплачиваемых профессий также вошли крановщики со средней зарплатой в 136 тысяч рублей, выросшей за год на 13% и сборщики мебели. Зарплата последних подскочила за период на 47% и составила по последним данным 121,7 тысячи рублей.
Рост зарплат в ХМАО наблюдается не только среди геодезистов, но и среди вахтовых работников в различных специализациях, таких как сварщики и монтажники. В январе 2025 года спрос на вахтовиков в регионе вырос на 123%. При этом их зарплаты выросли на 16% и в среднем составили 167 тысяч рублей.
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