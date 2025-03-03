03 марта 2025

Врач городской больницы в ЯНАО обвиняется в мошенничестве при получении выплат

Врач городской больницы в Муравленко обвиняется в мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач горбольницы в Муравленко обвиняется в мошенничестве
Врач горбольницы в Муравленко обвиняется в мошенничестве Фото:

В Муравленко (ЯНАО) врач горбольницы обвиняется в мошеннических действиях при получении дополнительных выплат. По версии следствия, женщина предоставила ложные сведения о присвоении ей высшей квалификационной категории, сообщает окружная полиция.

«При проведении проверки полицейские выяснили, что 45-летняя женщина, работающая врачом в городской больнице, предоставила ложные сведения о присвоении ей высшей квалификационной категории, дающей возможность получения дополнительных выплат. Размер незаконно полученных денежных средств составил более 165 тысяч рублей», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте управления МВД России по ЯНАО.

Сотрудники отделения дознания ОМВД России «Муравленко» возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Ведется следствие.

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В Муравленко (ЯНАО) врач горбольницы обвиняется в мошеннических действиях при получении дополнительных выплат. По версии следствия, женщина предоставила ложные сведения о присвоении ей высшей квалификационной категории, сообщает окружная полиция. «При проведении проверки полицейские выяснили, что 45-летняя женщина, работающая врачом в городской больнице, предоставила ложные сведения о присвоении ей высшей квалификационной категории, дающей возможность получения дополнительных выплат. Размер незаконно полученных денежных средств составил более 165 тысяч рублей», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте управления МВД России по ЯНАО. Сотрудники отделения дознания ОМВД России «Муравленко» возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Ведется следствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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