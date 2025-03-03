Врач городской больницы в ЯНАО обвиняется в мошенничестве при получении выплат

В Муравленко (ЯНАО) врач горбольницы обвиняется в мошеннических действиях при получении дополнительных выплат. По версии следствия, женщина предоставила ложные сведения о присвоении ей высшей квалификационной категории, сообщает окружная полиция.
«При проведении проверки полицейские выяснили, что 45-летняя женщина, работающая врачом в городской больнице, предоставила ложные сведения о присвоении ей высшей квалификационной категории, дающей возможность получения дополнительных выплат. Размер незаконно полученных денежных средств составил более 165 тысяч рублей», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте управления МВД России по ЯНАО.
Сотрудники отделения дознания ОМВД России «Муравленко» возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Ведется следствие.
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