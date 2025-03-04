В ЯНАО арестовали подозреваемого в педофилии мужчину

Суд ЯНАО поддержал арест мужчины, подозреваемого в педофилии
© Служба новостей «URA.RU»
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Педофила из ЯНАО взяли под стражу
Педофила из ЯНАО взяли под стражу Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи окружного следкома возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Подозреваемый взят под стражу, что подтвердили URA.RU источники в окружном суде.

«Обвиняемый по 132 статье УК РФ „Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“ задержан и заключен под стражу судом 10 февраля. Суд ЯНАО оставил решение суда первой инстанции без изменения» — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Новому Уренгою СУ СКР. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного следкома. Там сообщили, что на данной стадии расследования, в интересах следствия, о подробностях происшествия сообщать рано. 

Ранее URA.RU сообщило о педофиле, который изнасиловал племянницу. Мужчина получил 13 лет колонии строго режима. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи окружного следкома возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Подозреваемый взят под стражу, что подтвердили URA.RU источники в окружном суде. «Обвиняемый по 132 статье УК РФ „Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“ задержан и заключен под стражу судом 10 февраля. Суд ЯНАО оставил решение суда первой инстанции без изменения» — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Уголовное дело расследуется следственным отделом по Новому Уренгою СУ СКР. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного следкома. Там сообщили, что на данной стадии расследования, в интересах следствия, о подробностях происшествия сообщать рано.  Ранее URA.RU сообщило о педофиле, который изнасиловал племянницу. Мужчина получил 13 лет колонии строго режима. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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