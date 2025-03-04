В ЯНАО арестовали подозреваемого в педофилии мужчину

В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи окружного следкома возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Подозреваемый взят под стражу, что подтвердили URA.RU источники в окружном суде.
«Обвиняемый по 132 статье УК РФ „Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“ задержан и заключен под стражу судом 10 февраля. Суд ЯНАО оставил решение суда первой инстанции без изменения» — сообщил собеседник корреспонденту агентства.
Уголовное дело расследуется следственным отделом по Новому Уренгою СУ СКР. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного следкома. Там сообщили, что на данной стадии расследования, в интересах следствия, о подробностях происшествия сообщать рано.
Ранее URA.RU сообщило о педофиле, который изнасиловал племянницу. Мужчина получил 13 лет колонии строго режима.
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