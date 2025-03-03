03 марта 2025

Многодетная семья из ЯНАО выбрасывает котят на мороз. Фото

Ноябрянка пожаловались на многодетную семью, в которой пятеро детей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске выбросили котенка
В Ноябрьске выбросили котенка Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на многодетную семью, которая якобы регулярно выкидывает котят на мороз. Об этом беспокойная соседка сообщила в социальных сетях.

«В микрорайоне Р, 109 проживает семья, в которой пятеро детей. Они неоднократно заводили маленьких котят, но когда им надоедает беззащитное животное — они выкидывают его на мороз! Бедный котенок уже третий день на улице со стороны дороги, в этом районе постоянно бегают собаки. Страшно то, что эти люди воспитывают пятерых детей», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK. 

Корреспондент агентства обратился в местный городской приют для бездомных животных. На момент публикации ответа не поступило.

Согласно постановлению правительства Ямала №122-П от 19 февраля 2023 года, владельцы домашних животных в течение двух недель со дня приобретения обязаны зарегистрировать питомца в государственном учреждении ветеринарии. Запрещается оставлять домашнее животное без попечения, а также отказываться от права собственности (владения) на питомца без передачи его новому владельцу или в приют для животных.

В случае, если хозяин нарушает правила содержания домашних животных, может последовать административная ответственность. Ранее URA.RU писало, что с начала года жители Шурышкарского района ЯНАО были оштрафованы на сумму 48 000 рублей за нарушение правил содержания домашних животных.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на многодетную семью, которая якобы регулярно выкидывает котят на мороз. Об этом беспокойная соседка сообщила в социальных сетях. «В микрорайоне Р, 109 проживает семья, в которой пятеро детей. Они неоднократно заводили маленьких котят, но когда им надоедает беззащитное животное — они выкидывают его на мороз! Бедный котенок уже третий день на улице со стороны дороги, в этом районе постоянно бегают собаки. Страшно то, что эти люди воспитывают пятерых детей», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK.  Корреспондент агентства обратился в местный городской приют для бездомных животных. На момент публикации ответа не поступило. Согласно постановлению правительства Ямала №122-П от 19 февраля 2023 года, владельцы домашних животных в течение двух недель со дня приобретения обязаны зарегистрировать питомца в государственном учреждении ветеринарии.  Запрещается  оставлять домашнее животное без попечения, а также отказываться от права собственности (владения) на питомца без передачи его новому владельцу или в приют для животных. В случае, если хозяин нарушает правила содержания домашних животных, может последовать административная ответственность.  Ранее URA.RU писало, что с начала года жители Шурышкарского района ЯНАО были оштрафованы на сумму 48 000 рублей за нарушение правил содержания домашних животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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