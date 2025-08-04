Какие праздники отмечают 5 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Во вторник, 5 августа 2025, в мире празднуются самые разные даты — от дня светофора и почета служебных собак до дня штопора и устриц. Верующие чтят память Почаевской иконы Божией Матери, а также память Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, а в народе — Трофим Бессонник. 5 августа родились Илья Репин, Ги де Мопассан, Вера Холодная, Нил Армстронг и Эмин Хачатурян. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 5 августа 2025
Международный день светофора
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора. В этот день в 1914 году в американском Кливленде установили первый электрический двухцветный светофор. Он имел красный и зеленый сигналы и сопровождался звуковым оповещением.
Однако идея регулировать движение появилась раньше: в 1868 году британец Джон Пик Найт создал первый светофор с газовым фонарем и семафорными стрелками, установленный у здания парламента в Лондоне. Устройство проработало всего несколько лет — после взрыва фонаря и ранения полицейского его убрали, а к идее вернулись лишь спустя почти полвека.
В 1920 году в США появились первые трехцветные светофоры — сначала в Детройте, затем в Нью-Йорке. Эти конструкции с красным, желтым и зеленым огнями стали прототипом современных моделей, распространившихся по всему миру.
В России первый светофор появился в январе 1930 года в Ленинграде — на перекрестке Невского и Литейного проспектов. В декабре того же года аналогичное устройство установили в Москве на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий Мост. Ростов-на-Дону стал третьим городом, где появилась эта новинка.
Сегодня светофоры снабжены цифровыми таймерами, анимированными пешеходами, звуковыми сигналами для слабовидящих. Их используют не только на дорогах, но и на железнодорожных переездах, в портах и на аэродромах.
Интересные факты
- В Японии долгое время разрешающим сигналом был синий цвет, пока исследования не подтвердили, что человеческий глаз лучше различает зеленый.
- В Перми, Москве, Кирове, Новосибирске, Пензе и Лондоне установлены памятники светофору. Один из самых известных — «светофорное дерево» в столице Великобритании.
- В Берлине на пешеходных светофорах изображен человечек в шляпе — Ампельман. После объединения Германии его хотели заменить, но жители добились его возвращения. Сегодня это один из символов города.
- В Рио-де-Жанейро, из-за высокой преступности, водителям разрешено проезжать на красный сигнал ночью — с 22:00 до 5:00.
Международный день светофора — это повод напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. В этот день ГИБДД, педагоги и общественные организации проводят акции, викторины и флешмобы, особенно для детей, чтобы напомнить: светофор — это спасение множества жизней на дороге.
День «Работай как собака»
Каждый год 5 августа отмечается необычный и ироничный праздник — День «Работай как собака» (Work Like a Dog Day). Несмотря на шутливое название, его смысл гораздо глубже: это повод задуматься о трудолюбии и, в то же время, о важности отдыха.
Есть две версии того, кому посвящен этот день. Одна гласит, что праздник посвящен трудоголикам — тем, кто отдает работе все силы, жертвуя личным временем, а иногда и здоровьем. Их сравнивают с собаками неслучайно: верность делу, исполнительность, выносливость — все эти качества присущи и хвостатым помощникам.
Вторая версия говорит, что праздник создан в честь рабочих собак — охотничьих, пастушьих, служебных, спасательных. Эти животные годами трудятся рядом с человеком: охраняют дома, ищут людей под завалами, сопровождают слепых, помогают полиции, патрулируют границы. Их вклад в общество — бесценен.
Работа — неотъемлемая часть жизни. Без нее невозможно развиваться, расти, достигать целей. Однако важно помнить: трудоголизм не равен профессионализму. Один работает допоздна из страха перед начальством, другой — ради результата. Именно второму и посвящен этот день.
Дарвин говорил, что труд сделал из обезьяны человека. А народная мудрость утверждает: «От работы кони дохнут, а люди крепчают». Важно только не забывать о балансе: отдых и ментальное здоровье так же важны, как и достижения.
Фраза «работать как собака» пришла из английского языка и означает работать без устали, не щадя себя. Хотя, если бы мы жили по-настоящему «собачьему» графику, день включал бы пару часов активности, приемы пищи и добрую порцию сна.
День разглядывания горизонта
В мире, где взгляд чаще устремлен в экраны, этот необычный день предлагает сделать паузу и посмотреть вдаль — туда, где небо встречается с землей. Горизонт символизирует границу между настоящим и будущим, реальностью и мечтой. Это приглашение остановиться, осмыслить пройденное и представить возможное.
Люди с древности наблюдали, как за этой линией исчезают корабли, появляются миражи в пустыне или загорается северное сияние в Арктике. Горизонт всегда манил человека — как физически, так и метафорически.
Считается, что на ровной поверхности в северных широтах он удален примерно на 5 километров — достаточно, чтобы вдохновить на размышления. Именно вдаль, к линии, где сходятся небо и земля, обращен наш взгляд, когда мы стремимся понять больше, выйти за рамки очевидного, «заглянуть за горизонт».
С этим понятием связаны не только поэтические образы, но и научные споры. Сторонники плоской Земли трактуют прямую линию горизонта как аргумент, а оппоненты объясняют это оптическими особенностями восприятия и преломлением света. Однако для большинства людей горизонт остается не столько объектом споров, сколько поводом для мечтаний.
Именно поэтому 5 августа предлагает простой, но мощный ритуал: выйти на открытое место и хотя бы полчаса просто смотреть вдаль. Это помогает восстановить контакт с природой, воображением и собой. Наш разум, уставший от суеты, нуждается в свободе, а взгляд на горизонт дает ему возможность «выгуляться».
День распрямившегося штопора
Этот необычный и веселый праздник с ироничным названием отмечается ежегодно 5 августа. Для одних он — метафора: даже самые «закрученные» ситуации можно распрямить. Для других — отличный повод достать штопор и открыть бутылку хорошего вина.
Первые штопоры использовались не для вина, а для открытия аптечных пузырьков и флаконов с духами. Первый патент на винтовой штопор был выдан в Англии в 1795 году — его получил Сэмюель Хэншеллоу.
Уже в XIX веке в США и Великобритании появилось множество разновидностей — рычажные, пневматические, автоматические. Интересно, что даже у солдат Наполеона были похожие инструменты — для извлечения пуль. Со временем штопоры стали неотъемлемой частью винной культуры.
Старинные штопоры собирают коллекционеры по всему миру. Некоторые экземпляры продаются на аукционах за тысячи долларов. Есть модели из слоновой кости, с золотыми ручками, в декоративных наборах XVIII века.
Как отметить праздник
- Откройте бутылку вина — можно попробовать сорт, который вы еще не пробовали, главное не переборщите с дегустацией.
- Попробуйте открыть вино без штопора — с помощью шурупа, вилки или других подручных средств.
- Обсудите с друзьями любимые вина, закуски, сорта винограда.
Этот день — не о вине как напитке, а о моменте. Штопор, который распрямился, — символ решения сложных задач, выхода из тупика, простых радостей и искреннего смеха.
Всемирный день устриц
Каждый год 5 августа отмечается Всемирный день устриц — праздник, посвященный изысканному морскому деликатесу, который ассоциируется с роскошью, пользой и гастрономическим наслаждением. Устрицы — двустворчатые моллюски с характерной асимметричной раковиной, известные не только вкусом, но и богатым составом.
Роспотребнадзор утверждает, что мякоть устриц содержит большое количество легкоусвояемого белка, цинка, железа, витаминов группы B, омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Это делает их ценными для иммунитета, здоровья кожи, волос, сердца и нормального кроветворения. Цинк также способствует выработке тестостерона, что укрепило репутацию устриц как афродизиака. Не случайно их обожал Казанова, утверждая, что съедал по сотне на завтрак.
Несмотря на массу достоинств, устрицы подходят не всем. ВОЗ предупреждает: около четверти людей имеют аллергию на сырой морской белок. Поэтому при первом знакомстве стоит ограничиться 1–2 штуками. Людям с чувствительным ЖКТ или нарушениями обмена белка следует употреблять их с осторожностью.
Идеальный способ подачи — живая устрица с каплей лимонного сока и бокалом шампанского или сухого белого вина. Однако существует множество кулинарных вариантов: устрицы запекают с сыром и зеленью, жарят, варят, тушат, добавляют в салаты, соусы, пироги и даже подают с беконом или сливками. Они прекрасно сочетаются с морской капустой, икрой, сливочным маслом и свежим хлебом.
Всего насчитывается около 50 видов устриц. Они делятся на плоские, круглые и глубокие. В год потребляется около 4,5 млн тонн этого деликатеса. Лидером по производству остается Китай, за ним следуют Франция, Япония, США и Италия. Во Франции ежегодно продается около 130 тыс. тонн устриц — французская кухня особенно их ценит.
В России устрицы водятся в Черном и Японском морях. Во многих странах (например, в Великобритании и США) их разводят искусственно на фермах. Вкус устриц зависит от региона: восточные американские — солоноватые и мягкие, западные — слаще и нежнее.
Православный праздник 5 августа 2025
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери
Ежегодно 5 августа Православная Церковь отмечает праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери — одного из самых почитаемых чудотворных образов. Святыня пребывает в Почаевской Лавре на Украине уже около 400 лет. Ее знают и почитают не только в России, но и в других славянских странах.
Праздник установлен в память чудесного спасения Лавры от турецкой осады в 1675 году. Тогда, по преданию, во время молитвы монахов и мирян над монастырем явилась Богородица с ангелами. Это видение обратило врагов в бегство.
История иконы восходит к 1559 году, когда образ был подарен дворянке Анне Гойской. После исцеления ее брата она передала икону монахам. С тех пор образ прославился множеством чудес. Почаевская икона особенно почитается на западе Руси и в Украине.
День памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников
Также 5 августа (23 июля по старому стилю) православные верующие чтят память Трофима, Феофила и тринадцати мучеников.
Во времена жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284–305) святые Трофим, Феофил и еще 13 мучеников проявили твердость в вере. Их привели на суд и потребовали принести жертву языческим богам. Мученики открыто исповедали Христа и отказались поклониться идолам.
После страшных пыток, избиений и издевательств — в том числе повешения на дереве, железа, камней и перебитых ног и сожжения — они чудесным образом остались невредимыми, выйдя из огня. Увидев, что не могут сломить их дух, мучители приговорили всех к казни через усечение мечом.
Точное место их подвига неизвестно: возможно, это была Ликия или остров Крит. В пользу последнего говорит тот факт, что канон святым составил Андрей Критский. Память о них жива как пример мужества, верности и силы духа перед лицом смерти.
Народный праздник 5 августа 2025
Трофим Бессонник
Праздник Трофима Бессонника, отмечаемый 5 августа (по старому стилю — 23 июля), связан с памятью святого Трофима, христианина, принявшего мученическую смерть в III веке в Римской империи. Во времена правления императора Диоклетиана он отказался отречься от веры, за что был подвергнут жестоким пыткам и обезглавлен.
На Руси этот день прозвали Бессонником — в разгар страды крестьяне трудились с раннего утра до позднего вечера. Сон откладывали: «Долго спать — добра не видать», — говорили в народе. Жатва, заготовка сена, уход за хозяйством — все требовало времени и сил. Полуденный перерыв делали лишь чтобы избежать теплового удара.
С этого дня начинали сбор калины и малины, и потому праздник носил еще одно имя — Калинник-Малинник. Ягоды не только употребляли в пищу, но и ценили за лечебные свойства.
Калину использовали как общеукрепляющее и успокаивающее средство, отвар из коры применяли при судорогах и кровотечениях, настои из цветов — при кожных заболеваниях. Сок ягод добавляли в повидло и варили пастилу, а листья и плоды помогали при ангине, простуде и гипертонии. С ягодой были связаны и обряды: считалось, что дерево, посаженное у дома, защищает семью от бед и приносит лад в отношениях. Кусочек коры или веточка служили оберегом.
Малина, любимая в народе за сладость и красоту, использовалась как природное жаропонижающее и антисептик. Ее ели свежей, варили варенье и компоты, сушили, делали вино. Она помогала при простудах, укрепляла иммунитет, а девушки применяли ее для ухода за кожей. В народной медицине малина также использовалась при заболеваниях суставов и как кровоостанавливающее средство.
Приметы и поверья
Традиционно Трофимов день был богат на народные приметы. Если видели на рассвете яркое сияние звезд — ждали дождей. Утром местность накрыл туман — будет много грибов, а туман по земле предвещал солнечный следующий день.
Наблюдали и за фауной: крики совы и филина в лесу сулили наступление прохладной погоды, а чем громче кричат птицы, тем теплее будет зима. Голуби, прячущиеся днем в свои гнезда, сулили о скором ненастье. Если пчелы активно собирали нектар, крестьяне ожидали хорошую осень.
Что можно и нельзя делать 5 августа
Что считалось благоприятным
1. Начинать важные и трудные дела. Этот день считался по-настоящему сильным. В народе говорили: «Если начал с Трофима — все пойдет на лад». Поэтому 5 августа подходило для любых серьезных начинаний:
- запуска нового дела или проекта;
- переезда, строительства, покупки жилья;
- принятия ответственных решений в семье или работе.
Особенно благоприятно было приступать к физическому труду: в поле, в огороде, по дому. Считалось, что успех сопутствует тем, кто в этот день не боится брать на себя нагрузку и действует решительно.
2. Умываться водой с калиной. У девушек была особая традиция — утреннее умывание водой с ягодами или настоем калины. В народе верили, что это приносит:
- счастье в личной жизни;
- чистоту помыслов и светлую душу;
- защиту от злых языков и сглаза.
Если умыться такой водой на рассвете, можно было загадать желание о любви — оно обязательно сбудется. Эту традицию иногда дополняли венком из калины, сплетенным накануне.
3. Играть свадьбы и свататься. 5 августа считали идеальным днем для:
- заключения брака;
- предложения руки и сердца;
- переговоров между семьями (сватовства).
Считалось, что союзы, заключенные на Трофима, будут:
- крепкими и долгими;
- основанными на доверии и уважении;
- благословленными природой и добрым духом этого дня.
Невесте в этот день полагалось надеть в венок калину — на верную любовь и плодовитость.
4. Устраивать праздничный обед с угощениями из ягод. Народная примета гласит: «Чем пышнее стол на Трофима — тем сытнее зима». Поэтому в этот день:
- приглашали гостей;
- готовили богатый обед;
- обязательно пекли пироги с калиной и малиной.
Ягодный пирог в этот день был не просто десертом, а оберегом для дома. В него старались положить как можно больше ягод — чтобы в доме было больше сладости в жизни, радости и любви, крепкого здоровья и достатка. Особенно благоприятно было угощать соседей и нуждающихся — такой жест сулил семье благополучие на весь год.
5. Заготавливать лечебные средства. К 5 августа природа наполняется силой, и сбор целебных трав и ягод считается особенно удачным. В этот день можно:
- срезать кору калины;
- собирать листья и соцветия;
- делать настои и отвары.
Заготовленное именно на Трофима средство действует вдвойне сильнее, по народному поверью.
Чего нельзя делать
1. Ломать ветки калины и срывать ее без нужды. Также нельзя было есть калину в сыром виде. На Трофима категорически запрещалось:
- ломать или рубить калину;
- срывать ветки без особой надобности;
- обрывать ягоды просто так, без уважения к растению.
Калина в этот день считалась священной. Ее ветви связывали с женской судьбой, любовью, здоровьем и даже будущим потомством. Сломать калину — навлечь на себя беду, потерю любви или разлад в семье. Особенно строго запрещалось это женщинам.
Хотя ягоды калины уже начинали краснеть, есть их свежими 5 августа не рекомендовалось: считалось, что можно поссориться с любимым человеком, в некоторых регионах верили, что это может привести к неудаче в любви или болезни. На самом деле, за поверьем стоял и практический смысл — до заморозков калина сохраняет горечь, а значит, еще не достигла вкусовой зрелости.
2. Нельзя долго спать. Главный запрет дня — не проспать утро. В народе говорили:
- «Долго спать — добра не видать»,
- «Кто на Трофима дремлет — тот зиму голодом встретит».
5 августа приходилось на пик лета и страдной поры. Если в этот день лениться и спать допоздна, можно не успеть подготовиться к осени: не собрать урожай, не заготовить сено, не закончить полевые работы. А это — риск холодной и голодной зимы.
4. Лениться. На Трофима лень считалась грехом, особенно для мужчин. Считалось, что человек, не проявивший трудолюбия в этот день:
- может лишиться удачи;
- привлечет болезни и бедность;
- потеряет уважение семьи и соседей.
День требовал активности, целеустремленности, пользы от каждого движения.
5. Одиноким мужчинам нельзя ходить в лес. Особая примета дня: мужчинам без жены не рекомендовалось отправляться в лес. Считалось, что:
- в этот день лес полон обольстительных духов, способных увести одинокого;
- или же он может заблудиться и попасть в беду, так как незащищен домашним очагом.
Женатому мужчине, напротив, прогулка с женой или детьми в лес считалась благом.
6. Нельзя грустить, проявлять злобу и скупость. Эмоциональное состояние в этот день имело значение. На Трофима запрещалось:
- грустить и унывать — это считалось приманкой для болезней и душевных страданий;
- ругаться и злиться — можно «накричать» на себя несчастье;
- проявлять жадность и алчность — в народе говорили:«Кто на Трофима держит добро при себе — от него и уйдет».
Наоборот, благие дела и помощь другим приносили удачу, здоровье и благословение. Все, что человек отдаст в этот день — вернется сторицей.
Знаменитости, родившиеся 5 августа
- Нильс Хенрик Абель (1802–1829) — норвежский математик. Работы Абеля касались теории эллиптических функций, которую он значительно продвинул одновременно с Карлом Якоби.
- Ивар Осен (1813–1896) — норвежский филолог, лексикограф и поэт. Вошел в историю как создатель новонорвежского языка.
- Илья Репин (1844–1930) — русский живописец и рисовальщик, один из самых влиятельных и разноплановых художников времен «великих реформ» и контрреформ, писатель и педагог.
- Ги де Мопассан (1850–1893) — крупнейший французский новеллист, поэт, мастер рассказа с неожиданной концовкой. За 9 лет опубликовал не менее 20 сборников короткой прозы, во многом близкой натурализму.
- Евгений Чириков (1864–1932) — русский писатель, драматург и публицист.
- Вера Холодная (1893–1919) — русская актриса немого кино. За 5 лет кинокарьеры, Вере Холодной удалось войти в историю как «королева экрана» кинематографа России начала XX века.
- Джоан Хиксон (1906–1998) — британская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна благодаря роли мисс Марпл в серии одноименных телевизионных фильмов BBC.
- Нил Армстронг (1930–2012) — американский астронавт, космический инженер, профессор университета. Первый человек, ступивший на Луну 21 июля 1969 года в ходе экспедиции корабля «Аполлон-11».
- Эмин Хачатурян (1930–2000) — советский дирижер и композитор армянского происхождения, племянник Арама Ильича Хачатуряна. Народный артист РСФСР (1975).
- Аирто Морейра (род. 1941) — бразильский джазовый барабанщик и перкуссионист. Стал востребованным сессионным музыкантом благодаря обширной коллекции перкуссионных инструментов.
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