Медработник из ЯНАО нарушает СанПиН и покупает лекарства пациентам за свой счет

Житель Салехарда (ЯНАО), который предположительно является сотрудником окружной клинической больницы, пожаловался на условия труда — в медорганизации якобы не хватает препаратов для неотложной помощи, а медсестры вынуждены регулярно нарушать СанПиН. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Если пациент подошел ко мне за помощью с жалобами, я своим личным аппаратом измеряю ему артериальное давление. Если у него давление выше нормы, мне необходимо оказать первую помощь, а у меня даже препаратов нет — не положено. Нужно отправить его в кабинет неотложной помощи, где сидят 15 пациентов в очереди. В итоге мы сами покупаем таблетки первой помощи», — сообщил анонимный автор в группе «Подслушано в Салехарде».
Аноним рассказал, что медсестры якобы вынуждены нарушать санитарные нормы — они относят рабочие халаты домой, стирают и гладят сами, так как в больничной прачечной им одежду не стирают. А гладильные доски и утюги предлагают купить за свой счет.
«Почему медики не жалуются, отвечу: а куда в нашем городе мы потом устроимся на работу? Мы никому не нужны со своим образованием. Наша профессия не такая востребованная, как другие», — написал автор.
Департамент здравоохранения ЯНАО предложил анониму обсудить условия труда с руководством больницы. Корреспонденту URA.RU в депздраве пояснили, что в кабинет к главврачу никто не пришел. А необходимых лекарств для неотложной помощи в СОКБ хватает в полном объеме и потребности в покупке дополнительных медикаментов нет. Депздрав также обратил внимание, что медсестры не могут без назначения врача выдавать лекарства пациенту.
Корреспондент агентства отправил запрос с жалобой о нарушении санитарных норм в Роспотребнадзор ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде и в Ноябрьске (ЯНАО) на станциях скорой медицинской помощи ищут врачей. Специалистам обещают заработки до 287 тысяч рублей.
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