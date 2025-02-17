Диетолог назвала самую полезную пастилу

Пастилу вот уже сотни лет готовят в России. Многие помнят вкус этой сладости из детства. Вот только большинство пастилы в магазинах сегодня может нанести вред здоровью, считает диетолог, гастроэнтеролог I категории, Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. О том, от какой пастилы лучше держаться подальше — в материале URA.RU.
Из чего готовят пастилу
В России пастилу готовят вот уже несколько сотен лет. Впервые это блюдо упоминается еще в «Домострое» — в книге сказано, что это лакомство из ягодного сока.
Раньше пастилу готовили очень просто: из яблок и лесных ягод делали пюре, выравнивали массу и затем высушивали ее на печи пластинами. Для сладкого вкуса иногда в блюдо добавляли мед. В XV веке кулинары также догадались использовать в составе яичный белок — это позволяло получить нежную текстуру пастилы.
А вот сахар начали добавлять в пастилу лишь в XIX веке. В то время эта сладость не только распространилась по всей России, но и шла на экспорт в Европу.
В Советском Союзе технологию производства пастилы сильно упростили, и на полках появилась знакомая многим зефирная пастила. Она лишь отчасти напоминает традиционную пастилу и больше похожа на зефир из-за большого количества сахара.
Сегодня в магазинах можно встретить сразу три вида сладости: традиционную тонкую пастилу, сделанную из яблок, воздушную или белевскую пастилу с добавлением белка, а также зефирную пастилу.
Полезна ли пастила
По словам диетолога, классическая пастила может стать отличным десертом для всех людей, старающихся правильно питаться и следить за своим весом. «В ней есть фрукты, ягоды, витамины, клетчатка. С одной стороны, это источник сладкого вкуса, а с другой — получается витаминно-минеральная „бомба“, которая особенно полезна в зимнее время, когда свежих ягод почти нет», — рассказала Нурия Дианова.
Большое количество витаминов в десерте отлично сказывается на общем состоянии здоровья и иммунитете, а клетчатка полезна для микробиоты кишечника, объяснила эксперт. А если выбрать белевскую пастилу, то в организм также попадет и белок, помогающий формировать клетки и ткани и поддерживающий работу обменных процессов организма.
А вот от зефирной пастилы лучше отказаться. Нурия Дианова объяснила, что в такой сладости слишком много сахара, и покупая ее, мы берем тот же сахар, только в другой форме.
«В такой пастиле калорий чуть меньше, чем в обычном сахаре: примерно 320 килокалорий на 100 грамм продукта. Такая пастила противопоказана людям с диабетом и точно не поможет похудеть», — подчеркнула Нурия Дианова.
Как выбрать полезную пастилу в магазине
Чтобы выбрать полезную пастилу, нужно внимательно смотреть на состав продукта. Диетолог подчеркнула, что в начале всегда должны стоять фрукты или ягоды, вкус которых указан в названии сладости. «На промышленном производстве производители могут добавлять, например, яблочное пюре, чтобы удешевить стоимость. Но это неплохо — главное, чтобы основной вкус, который заявлен на пачке, соответствовал первому ингредиенту в составе», — отметила Нурия Дианова.
А вот если вкус, указанный в названии, производители добавляют за счет сока или ароматизаторов, то такой продукт лучше не брать. «Например, делается пастила из яблочного пюре с добавлением вишневого сока, и ее называют вишневой. Могут добавлять натуральные ароматизаторы, но я считаю, что это менее полезный вариант фруктовой пастилы», — добавила диетолог. «Поэтому в состав даже у фруктовой пастилы, которая идет под эгидой ЗОЖ, нужно вчитываться».
Также эксперт посоветовала внимательно следить за тем, на каком месте находится сахар в составе продукта. «По идее, он должен стоять на последнем месте, но и то — только если это какой-то очень кислый сорт пастилы, например, если в нее добавлена облепиха», — подчеркнула Нурия Дианова. «Иначе я бы советовала избегать такой пастилы».
Если в составе пастилы не нашлось сахара, но вместо него указан мед, не нужно думать, что такая сладость сильно полезнее. «Иногда производители добавляют мед, считая, что это полезная альтернатива. Но на мой взгляд, это тот же самый сахар, который повышает стоимость», — заявила Нурия Дианова. «Поэтому выбираем фруктовую пастилу без добавления сахара или меда. А если мед есть — то смотрим, на каком он месте в составе, и какая калорийность у продукта».
Сколько пастилы можно есть в день худеющим
Диетолог объяснила, что даже выбирая полезную пастилу, нельзя есть сколько захочешь. Чтобы сладость не нанесла вред организму, ее необходимо есть в умеренном количестве.
“После покупки пастилу желательно резать на кусочки и есть с чаем. Можно спокойно есть от 15 до 20 грамм в день”, – посоветовала Нурия Дианова. “Так пастила будет не только сладким десертом, но и напитает организм витаминами и полезными элементами”.
В таком случае пастила отлично подойдет для худеющих людей. «Это должна быть сладкая точка в конце приема пищи. И тогда человек может, создавая дефицит калорий, даже с добавлением пастилы снижать вес», — подчеркнула диетолог.
А вот пастилу с добавлением сахара или меда Нурия Дианова вообще не советует есть ни в каком количестве. «В пересчете на углеводы, чтобы попасть в нормы ВОЗ по потреблению сахара, придется оставить настолько небольшой кусочек, что он вызовет скорее уныние», — резюмировала диетолог. «Поэтому такую пастилу не стоит включать в рацион людям с лишним весом. А при сахарном диабете ее вообще нельзя. Если вы покупаете промышленную пастилу с сахаром — вы просто себе вредите, и все. А покупая фруктовую или белевскую пастилу, вы себе не вредите, но сохраняете привычку есть что-то сладкое».
Как приготовить полезную пастилу
Чтобы гарантированно получить здоровую и полезную пастилу, можно приготовить ее своими руками. Для этого необходимо взять 500 грамм яблок, очистить от кожуры и семян, порезать на мелкие кусочки, положить в кастрюлю и залить 100 миллилитрами воды.
Затем яблоки нужно варить на медленном огне до мягкости, перемолоть блендером, уварить полученную массу на небольшом огне и высушить в духовке при температуре 100 градусов. Чтобы пастила приготовилась, массу нужно выложить на противень толщиной примерно 0,5 сантиметров и сушить примерно четыре часа.
«Также в пастилу можно добавить пряных специй: мускатный орех, имбирь, корицу, кокосовую стружку, молотые орехи — и у нас уже появляется полезный продукт», — посоветовала диетолог. «Да, это требует времени, но если вам важно, чтобы у вас были качественные ингредиенты, вы можете делать это сами».
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