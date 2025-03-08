Разбитые стекла и сгоревший вагончик: как выглядит пожарная часть в Кургане, ставшая долгостроем. Фото, видео

Мародеры разрушают заброшенный долгострой в Кургане

09 марта 2025 в 09:10 Размер текста - 17 +

В Кургане с 2012 года не могут достроить пожарную часть в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане уже на протяжении 13 лет не могут закончить строительство пожарной части в Заозерном районе. Недостроенный объект был разворован и разрушен мародерами, став пристанищем для бездомных и диггеров — любителей лазить по заброшенным зданиям. Два года назад власти публично заявили о планах достроить часть, однако пока ничего не изменилось. О печальной истории строительства и будущем заброшенного пожарного депо — в материале корреспондента URA.RU. История строительства Весной 2012 года был проведен аукцион на право строительства пожарной части. Торги выиграла московская компания «Космосавиаспецстрой» за 81,6 миллиона рублей. Источником финансирования был федеральный бюджет. К строительству части приступили в июле. Местом для будущего объекта выбрали участок на пересечении улиц Фарафонова — Мальцева в 4-м микрорайоне Заозерного. Изначально закончить работы планировали уже к концу осени, однако объект так и не был сдан. Начались суды. Столичный подрядчик потребовал от Управления капитального строительства МЧС России перенести срок окончания строительства. Тогда подрядчик объяснял срыв срока начала работ тем, что ему своевременно не передали проектную документацию и стройплощадку. После этого москвичи еще несколько раз отправляли претензии, на которые не получали ответов. После обращения в третейский суд требования «Космосавиаспецстрой» были услышаны и им продлили срок выполнения работ до конца июня 2013 года. Но чуда не случилось. Стройка остановилась. На тот момент было построено трехэтажное здание пожарного депо, здание газовой котельной и электроподстанция. Московский подрядчик погряз в судебных разборках и обанкротился, а важный объект для микрорайонов Заозерный и Левашово на долгие годы заморозился. Про заброшенную пожарную часть вспомнили в 2019 году, когда проводили строительно-техническую экспертизу. К данным работам привлекли челябинского подрядчика, который должен был определить техническое состояние объекта, установить есть ли какие-либо дефекты и дать оценку возможности завершения строительства пожарного депо. Однако и после этого к работам на недострое так и не приступили. Так должна выглядеть пожарная часть по плану МЧС России по Курганской области Пожарная часть сегодня Недостроенное депо — самый главный долгострой в Заозерном. За долгие годы вокруг него уже «выросли» многоэтажки, физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроили парк. Нетронутым останется лишь долгострой. Но это лишь касается строительных работ. Сама же пожарная часть претерпела изменения. Мародеры за это время уже спели разворовать заброшенное здание. Многие оконные проемы были вытащены, повсюду разбитые стекла, а на территории стоит сгоревший вагончик. Как выглядела в 2024 году В прошлом году корреспондент URA.RU посещал заброшенную стройку. В здании было гораздо больше целых стекол и оконных коробок. Когда обещают достроить Всерьез об окончании строительства пожарной части в Заозерном заговорили после весенних пожаров в 2023 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на окончание работ. После этого глава государства поручил профинансировать стройку. Летом того же года во время визит в Кургане заброшенный объект посетил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, пожарную часть постараются достроить в 2025 или 2026 годах. «Она во всех планах есть, в том числе у правительства», — заявлял министр. Курганские власти отмечали, что проект очень важный для Заозерного, в котором проживает свыше 100 тысяч человек. Депо позволит обеспечить защиту населения, значительно сократив время прибытия пожарных подразделений к месту возгорания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уже на протяжении 13 лет не могут закончить строительство пожарной части в Заозерном районе. Недостроенный объект был разворован и разрушен мародерами, став пристанищем для бездомных и диггеров — любителей лазить по заброшенным зданиям. Два года назад власти публично заявили о планах достроить часть, однако пока ничего не изменилось. О печальной истории строительства и будущем заброшенного пожарного депо — в материале корреспондента URA.RU. Весной 2012 года был проведен аукцион на право строительства пожарной части. Торги выиграла московская компания «Космосавиаспецстрой» за 81,6 миллиона рублей. Источником финансирования был федеральный бюджет. К строительству части приступили в июле. Местом для будущего объекта выбрали участок на пересечении улиц Фарафонова — Мальцева в 4-м микрорайоне Заозерного. Изначально закончить работы планировали уже к концу осени, однако объект так и не был сдан. Начались суды. Столичный подрядчик потребовал от Управления капитального строительства МЧС России перенести срок окончания строительства. Тогда подрядчик объяснял срыв срока начала работ тем, что ему своевременно не передали проектную документацию и стройплощадку. После этого москвичи еще несколько раз отправляли претензии, на которые не получали ответов. После обращения в третейский суд требования «Космосавиаспецстрой» были услышаны и им продлили срок выполнения работ до конца июня 2013 года. Но чуда не случилось. Стройка остановилась. На тот момент было построено трехэтажное здание пожарного депо, здание газовой котельной и электроподстанция. Московский подрядчик погряз в судебных разборках и обанкротился, а важный объект для микрорайонов Заозерный и Левашово на долгие годы заморозился. Про заброшенную пожарную часть вспомнили в 2019 году, когда проводили строительно-техническую экспертизу. К данным работам привлекли челябинского подрядчика, который должен был определить техническое состояние объекта, установить есть ли какие-либо дефекты и дать оценку возможности завершения строительства пожарного депо. Однако и после этого к работам на недострое так и не приступили. Недостроенное депо — самый главный долгострой в Заозерном. За долгие годы вокруг него уже «выросли» многоэтажки, физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроили парк. Нетронутым останется лишь долгострой. Но это лишь касается строительных работ. Сама же пожарная часть претерпела изменения. Мародеры за это время уже спели разворовать заброшенное здание. Многие оконные проемы были вытащены, повсюду разбитые стекла, а на территории стоит сгоревший вагончик. В прошлом году корреспондент URA.RU посещал заброшенную стройку. В здании было гораздо больше целых стекол и оконных коробок. Всерьез об окончании строительства пожарной части в Заозерном заговорили после весенних пожаров в 2023 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на окончание работ. После этого глава государства поручил профинансировать стройку. Летом того же года во время визит в Кургане заброшенный объект посетил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, пожарную часть постараются достроить в 2025 или 2026 годах. «Она во всех планах есть, в том числе у правительства», — заявлял министр. Курганские власти отмечали, что проект очень важный для Заозерного, в котором проживает свыше 100 тысяч человек. Депо позволит обеспечить защиту населения, значительно сократив время прибытия пожарных подразделений к месту возгорания.