Цыгане выставили на продажу свои дворцы в Коркино

После осенних погромов со стороны местных жителей цыганская община в Коркино (Челябинская область) выставила на продажу свои дворцы и особняки. Элитная недвижимость продается от восьми до 16 млн рублей.
«В Коркино представители местной цыганской общины одновременно выставили на продажу свои впечатляющие резиденции. Многочисленные объявления появились на профильных интернет-площадках, привлекая внимание потенциальных покупателей», — пишет сайт «74.ру».
Приобрести данные объекты можно за суммы, достигающие 16 миллионов рублей, что заметно выделяется на фоне стандартных предложений в этом региональном центре. Выставленные на продажу особняки отличаются богатой внутренней декоративной отделкой.
Как URA.RU писало ранее, в октябре 2024 года в Коркино произошли цыганские погромы. Местных жителей возмутило убийство местной таксистки, которое предположительно совершил представитель диаспоры. Ситуация долгое время оставалась напряженной, и дошла до Москвы. С тех пор в городе регулярно проводятся рейды. Обострение ситуации с цыганами стоило кресла главе округа Наталье Лощининой. Также был задержан бывший замначальника местной полиции Сергей Федерягин.
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