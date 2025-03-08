08 марта 2025
07 марта 2025

Цыгане выставили на продажу свои дворцы в Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
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Цыгане одновременно выставили на продажу свои резиденции
Цыгане одновременно выставили на продажу свои резиденции Фото:

После осенних погромов со стороны местных жителей цыганская община в Коркино (Челябинская область) выставила на продажу свои дворцы и особняки. Элитная недвижимость продается от восьми до 16 млн рублей. 

«В Коркино представители местной цыганской общины одновременно выставили на продажу свои впечатляющие резиденции. Многочисленные объявления появились на профильных интернет-площадках, привлекая внимание потенциальных покупателей», — пишет сайт «74.ру».

Приобрести данные объекты можно за суммы, достигающие 16 миллионов рублей, что заметно выделяется на фоне стандартных предложений в этом региональном центре. Выставленные на продажу особняки отличаются богатой внутренней декоративной отделкой.

Как URA.RU писало ранее, в октябре 2024 года в Коркино произошли цыганские погромы. Местных жителей возмутило убийство местной таксистки, которое предположительно совершил представитель диаспоры. Ситуация долгое время оставалась напряженной, и дошла до Москвы. С тех пор в городе регулярно проводятся рейды. Обострение ситуации с цыганами стоило кресла главе округа Наталье Лощининой. Также был задержан бывший замначальника местной полиции Сергей Федерягин.

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После осенних погромов со стороны местных жителей цыганская община в Коркино (Челябинская область) выставила на продажу свои дворцы и особняки. Элитная недвижимость продается от восьми до 16 млн рублей.  «В Коркино представители местной цыганской общины одновременно выставили на продажу свои впечатляющие резиденции. Многочисленные объявления появились на профильных интернет-площадках, привлекая внимание потенциальных покупателей», — пишет сайт «74.ру». Приобрести данные объекты можно за суммы, достигающие 16 миллионов рублей, что заметно выделяется на фоне стандартных предложений в этом региональном центре. Выставленные на продажу особняки отличаются богатой внутренней декоративной отделкой. Как URA.RU писало ранее, в октябре 2024 года в Коркино произошли цыганские погромы. Местных жителей возмутило убийство местной таксистки, которое предположительно совершил представитель диаспоры. Ситуация долгое время оставалась напряженной, и дошла до Москвы. С тех пор в городе регулярно проводятся рейды. Обострение ситуации с цыганами стоило кресла главе округа Наталье Лощининой. Также был задержан бывший замначальника местной полиции Сергей Федерягин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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