09 марта 2025

Во время рейда курганской ГАИ на дорогах задержали пьяных водителей

В Кургане за два дня поймали пять пьяных водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане прошел рейд против пьяных водителей за рулем
В Кургане прошел рейд против пьяных водителей за рулем Фото:

В Кургане сотрудники ГИБДД провели рейд «Нетрезвый водитель» и выявили 58 нарушений ПДД. Пять водителей сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«На территории Кургана в течение 7 и 8 марта проводилось профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. В рейдах участвовали 27 сотрудников ГИБДД на 13 специализированных автомобилях. В итоге было выявлено 58 нарушений, из них пять — управление в нетрезвом виде», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, четверо курганцев оказались за рулем, не имея водительского удостоверения. Все нарушители были отстранены от управления, а их автомобили отправлены на спецстоянку. Госавтоинспекция призывает жителей не подвергать опасности себя и окружающих, садясь за руль в нетрезвом состоянии.

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В Кургане сотрудники ГИБДД провели рейд «Нетрезвый водитель» и выявили 58 нарушений ПДД. Пять водителей сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. «На территории Кургана в течение 7 и 8 марта проводилось профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. В рейдах участвовали 27 сотрудников ГИБДД на 13 специализированных автомобилях. В итоге было выявлено 58 нарушений, из них пять — управление в нетрезвом виде», — уточнили в ведомстве. Кроме того, четверо курганцев оказались за рулем, не имея водительского удостоверения. Все нарушители были отстранены от управления, а их автомобили отправлены на спецстоянку. Госавтоинспекция призывает жителей не подвергать опасности себя и окружающих, садясь за руль в нетрезвом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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