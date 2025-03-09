Во время рейда курганской ГАИ на дорогах задержали пьяных водителей

В Кургане сотрудники ГИБДД провели рейд «Нетрезвый водитель» и выявили 58 нарушений ПДД. Пять водителей сели за руль в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«На территории Кургана в течение 7 и 8 марта проводилось профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. В рейдах участвовали 27 сотрудников ГИБДД на 13 специализированных автомобилях. В итоге было выявлено 58 нарушений, из них пять — управление в нетрезвом виде», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, четверо курганцев оказались за рулем, не имея водительского удостоверения. Все нарушители были отстранены от управления, а их автомобили отправлены на спецстоянку. Госавтоинспекция призывает жителей не подвергать опасности себя и окружающих, садясь за руль в нетрезвом состоянии.
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