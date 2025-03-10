В Кургане скончался первый заместитель управляющего региональным отделением Сбербанка

В Кургане 7 марта ушел из жизни Сергей Дробыленко, который длительное время был первым заместителем управляющего курганским отделением Сбербанка. Об этом сообщил брат Сергея.
«7.03.25 ушел из жизни мой родной, любимый брат Дробыленко Сергей Борисович», — написал Максим Дробыленко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что прощание состоится 11 марта. Сергею было 53 года.
Сергей Дробыленко занимал различные руководящие должности в Курганском отделении Сбербанка. В мае 2015 года он был назначен исполняющим обязанности управляющего отделением, а в октябре 2020 года он занимал должность заместителя управляющего. Также в 2020 году он участвовал в мероприятиях по повышению финансовой грамотности студентов Курганского государственного университета. Кроме того, он принимал участие во внедрении системы голосового заполнения протоколов в медицинских учреждениях Курганской области.
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