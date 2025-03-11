Часть работ завершат к дню Великой Победы
В Тюмени начались работы по обновлению мемориальной свечи на площади Памяти. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Сегодня мы начинаем ремонт площади Памяти. В планах — обновить подсветку Свечи, а также покрасить и отремонтировать гранитное покрытие мемориала», — сообщил он.
Афанасьев добавил, что к 1 мая будут заменены опоры освещения на центральной аллее площади. Также есть задача обновить краску на символах и фамилиях, нанесенных на мемориал.
Работы на мемориале в Тюмени уже начались
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