В Тюмени освежат главный городской мемориал. Фото

Стартовали работы по ремонту площади памяти в Тюмени
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Часть работ завершат к дню Великой Победы
Часть работ завершат к дню Великой Победы Фото:

В Тюмени начались работы по обновлению мемориальной свечи на площади Памяти. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

«Сегодня мы начинаем ремонт площади Памяти. В планах — обновить подсветку Свечи, а также покрасить и отремонтировать гранитное покрытие мемориала», — сообщил он.

Афанасьев добавил, что к 1 мая будут заменены опоры освещения на центральной аллее площади. Также есть задача обновить краску на символах и фамилиях, нанесенных на мемориал.

Работы на мемориале в Тюмени уже начались
Работы на мемориале в Тюмени уже начались
Фото:

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В Тюмени начались работы по обновлению мемориальной свечи на площади Памяти. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. «Сегодня мы начинаем ремонт площади Памяти. В планах — обновить подсветку Свечи, а также покрасить и отремонтировать гранитное покрытие мемориала», — сообщил он. Афанасьев добавил, что к 1 мая будут заменены опоры освещения на центральной аллее площади. Также есть задача обновить краску на символах и фамилиях, нанесенных на мемориал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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