В Кургане на две недели закрыли улицу Урицкого. Карта

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Улица Урицкого в Кургане перекрыта для ремонта
Улица Урицкого в Кургане перекрыта для ремонта Фото:

Участок улицы Урицкого в Кургане закрыт для проведения ремонтных работ. Ограничение продлится две недели, сообщает администрация города.

«Разрешить закрытие движения транспортных средств по ул. Урицкого», — информирует постановление на сайте администрации. Перекрыт участок от улицы Савельева до Кравченко.

На этом участке улицы будет проводиться ремонт теплотрассы. Движение по дороге будет невозможно с 6 по 20 марта, отмечается в документе. На месте должны быть выставлены предупреждающие знаки.

Водителей предупредили о закрытии движения на улице Урицкого
Водителей предупредили о закрытии движения на улице Урицкого
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Участок улицы Урицкого в Кургане закрыт для проведения ремонтных работ. Ограничение продлится две недели, сообщает администрация города. «Разрешить закрытие движения транспортных средств по ул. Урицкого», — информирует постановление на сайте администрации. Перекрыт участок от улицы Савельева до Кравченко. На этом участке улицы будет проводиться ремонт теплотрассы. Движение по дороге будет невозможно с 6 по 20 марта, отмечается в документе. На месте должны быть выставлены предупреждающие знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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