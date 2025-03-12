Улица Урицкого в Кургане перекрыта для ремонта
Участок улицы Урицкого в Кургане закрыт для проведения ремонтных работ. Ограничение продлится две недели, сообщает администрация города.
«Разрешить закрытие движения транспортных средств по ул. Урицкого», — информирует постановление на сайте администрации. Перекрыт участок от улицы Савельева до Кравченко.
На этом участке улицы будет проводиться ремонт теплотрассы. Движение по дороге будет невозможно с 6 по 20 марта, отмечается в документе. На месте должны быть выставлены предупреждающие знаки.
Водителей предупредили о закрытии движения на улице Урицкого
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