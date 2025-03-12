Прокуратура обязала мэрию ЯНАО починить дорогу рядом с научным центром

Главу Надымского района обязали починить участок дороги «Сургут — Салехард» возле Научно-исследовательского института медицинских проблем Крайнего Севера. Об дорожных проблемах здесь ранее заявляли местные жители в СМИ.
«Установлено, что на покрытии проезжей части подъездной автодороги к ГУНИИ „Медицинских проблем Крайнего севера“ РАМН имелись недостатки в виде просадки дорожного полотна. На покрытии проезжей части от примыкания к автодороге „Сургут — Салехард“ до автодороги к государственному учреждению имелись множественные повреждения в виде выбоин и проломов», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Ремонт автомобильной дороги администрация Надыма внесла в программу дорожных работ на 2025 год — всего рабочие отремонтируют 1,6 километров дороги в срок до 30.10.2025. Подрядчиком выступит МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством», а рядом с научным центром уже установили дорожные знаки.
URA.RU сообщало, что в ЯНАО отремонтируют дороги Новый Уренгой — ЖД станция Ныда и Надым — Салехард, включая строящийся зимник и мосты через реки Юнъяха, Сармикъяха, Идъяха и Хардъяха. На этих дорогах хотят обновить покрытие, тротуары, системы водоотведения и обочины.
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