12 марта 2025

Прокуратура обязала мэрию ЯНАО починить дорогу рядом с научным центром

Дорогу возле ГУНИИ «МПКС» РАМН в Надыме починят в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик починит 1,6 км дорожного полотна
Подрядчик починит 1,6 км дорожного полотна Фото:

Главу Надымского района обязали починить участок дороги «Сургут — Салехард» возле  Научно-исследовательского института медицинских проблем Крайнего Севера. Об дорожных проблемах здесь ранее заявляли местные жители в СМИ.

«Установлено, что на покрытии проезжей части подъездной автодороги к ГУНИИ „Медицинских проблем Крайнего севера“ РАМН имелись недостатки в виде просадки дорожного полотна. На покрытии проезжей части от примыкания к автодороге „Сургут — Салехард“ до автодороги к государственному учреждению имелись множественные повреждения в виде выбоин и проломов», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Ремонт автомобильной дороги администрация Надыма внесла в программу дорожных работ на 2025 год — всего рабочие отремонтируют 1,6 километров дороги в срок до 30.10.2025. Подрядчиком выступит МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством», а рядом с научным центром уже установили дорожные знаки.

URA.RU сообщало, что в ЯНАО отремонтируют дороги Новый Уренгой — ЖД станция Ныда и Надым — Салехард, включая строящийся зимник и мосты через реки Юнъяха, Сармикъяха, Идъяха и Хардъяха. На этих дорогах хотят обновить покрытие, тротуары, системы водоотведения и обочины.

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Главу Надымского района обязали починить участок дороги «Сургут — Салехард» возле  Научно-исследовательского института медицинских проблем Крайнего Севера. Об дорожных проблемах здесь ранее заявляли местные жители в СМИ. «Установлено, что на покрытии проезжей части подъездной автодороги к ГУНИИ „Медицинских проблем Крайнего севера“ РАМН имелись недостатки в виде просадки дорожного полотна. На покрытии проезжей части от примыкания к автодороге „Сургут — Салехард“ до автодороги к государственному учреждению имелись множественные повреждения в виде выбоин и проломов», — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Ремонт автомобильной дороги администрация Надыма внесла в программу дорожных работ на 2025 год — всего рабочие отремонтируют 1,6 километров дороги в срок до 30.10.2025. Подрядчиком выступит МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством», а рядом с научным центром уже установили дорожные знаки. URA.RU сообщало, что в ЯНАО отремонтируют дороги Новый Уренгой — ЖД станция Ныда и Надым — Салехард, включая строящийся зимник и мосты через реки Юнъяха, Сармикъяха, Идъяха и Хардъяха. На этих дорогах хотят обновить покрытие, тротуары, системы водоотведения и обочины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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