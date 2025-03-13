Ученикам престижного лицея Екатеринбурга стали угрожать после вспышки болезни

В Екатеринбурге ученикам специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) стали запрещать рассказывать о произошедшем в учреждении отравлении, угрожая отчислением и выселением из общежития. Об этом они сообщили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, написала она в своем telegram-канале.
«Сейчас мне пишет большое количество учеников этого центра. Они говорят, что на них оказывается давление со стороны администрации заведения. Ребятам якобы запрещают рассказывать о произошедшем, угрожая отчислением и выселением из общежития», — написала Мизулина, полагая, что руководство лицея пытается препятствовать следствию.
Лицеисты поделились с ней скриншотами переписки, где учителей якобы просят проверить, общались ли дети и их родители с журналистами. «Прошу классных руководителей завтра до 10:00 поговорить лично минимум с одним родителем каждого обучающегося в классе... Уточнить, выходили ли на них СМИ (если да, то что сказали; попросить воздержаться от комментариев)», — говорится в сообщении.
Как рассказал Мизулиной один из учеников, отравиться дети могли только в лицее. «Я не могу утверждать, что отравление связано с едой, но это кажется наиболее логичным. Возможно, причина в воде из кулеров. Однако точно можно сказать, что вины посторонних нет: дети ели и пили только в СУНЦе и отравились», — написал школьник.
В обращениях указывают и на то, что им приходится уезжать в домой в другие регионы, где медицина может быть менее развита. «Детей выселили из общежития и отправили распространять болезнь в другие регионы! Более того, даже в наши новые регионы, где, к сожалению, проблем с больницами может быть больше, чем на Урале», — рассказали Мизулиной.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Сейчас в больницах находятся 32 человека (среди них один взрослый). Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин считает, что дети отравились не в столовой. А сами дети предполагают, что причиной могли стать недожаренные котлеты, роллы или вода.
Роспотребнадзор установил, что дети заразились норовирусом. Эта же болезнь была обнаружена у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое находится на контроле главы СКР РФ. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации, — в сбойке агентства.
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