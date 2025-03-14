В Тюмени появились необычно маленькие яйца

Стоимость десятка категории С3 - 89 рублей
В Тюмени появились куриные яйца категории С3. Торговое название у них — «Салатные». Товар появился на одном из сервисов по доставке продуктов.
«Куриной яйцо „Салатные“, С3. 10 штук, цена — 89 рублей», — говорится в описании товара.
Такой вид продукта не был ранее представлен в магазинах. Самыми мелкими были яйца категории С2, самыми крупными — СО — отборные.
Ранее в продаже яиц этой категории не было
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