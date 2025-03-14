В Тюмени появились необычно маленькие яйца

В Тюмени появились куриные яйца категории С3
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Стоимость десятка категории С3 - 89 рублей
Стоимость десятка категории С3 - 89 рублей Фото:

В Тюмени появились куриные яйца категории С3. Торговое название у них — «Салатные». Товар появился на одном из сервисов по доставке продуктов.

«Куриной яйцо „Салатные“, С3. 10 штук, цена — 89 рублей», — говорится в описании товара.

Такой вид продукта не был ранее представлен в магазинах. Самыми мелкими были яйца категории С2, самыми крупными — СО — отборные. 

Ранее в продаже яиц этой категории не было
Ранее в продаже яиц этой категории не было
Фото:

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В Тюмени появились куриные яйца категории С3. Торговое название у них — «Салатные». Товар появился на одном из сервисов по доставке продуктов. «Куриной яйцо „Салатные“, С3. 10 штук, цена — 89 рублей», — говорится в описании товара. Такой вид продукта не был ранее представлен в магазинах. Самыми мелкими были яйца категории С2, самыми крупными — СО — отборные. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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