15 марта 2025
14 марта 2025

Аэропорт Кургана сообщает о задержке рейсов в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы были задержаны на несколько часов
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Аэропорт Кургана информирует о задержке рейсов Москва–Курган и Курган–Москва 16 марта 2025 года. Прибытие рейса ТИ-1091 перенесено на 08:05, вылет ТИ-1092 — на 09:05. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«16 марта 2025 года произошла задержка рейсов ТИ-1091 и ТИ-1092. Рейс ТИ-1091 (Москва (Домодедово) — Курган), запланированный к прибытию в 05:50, прибудет в аэропорт Курган в 08:05, что на 2 часа 15 минут позже установленного времени. Рейс ТИ-1092 (Курган — Москва (Домодедово)), вылет которого был назначен на 07:00, отправится в 09:05 с задержкой 2 часа 5 минут», — говорится на сайте аэропорта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане наблюдается туман, видимость ухудшилась до 200 метров. По прогнозу, туман может сохраняться в ближайшие 24 часа.

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Аэропорт Кургана информирует о задержке рейсов Москва–Курган и Курган–Москва 16 марта 2025 года. Прибытие рейса ТИ-1091 перенесено на 08:05, вылет ТИ-1092 — на 09:05. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. «16 марта 2025 года произошла задержка рейсов ТИ-1091 и ТИ-1092. Рейс ТИ-1091 (Москва (Домодедово) — Курган), запланированный к прибытию в 05:50, прибудет в аэропорт Курган в 08:05, что на 2 часа 15 минут позже установленного времени. Рейс ТИ-1092 (Курган — Москва (Домодедово)), вылет которого был назначен на 07:00, отправится в 09:05 с задержкой 2 часа 5 минут», — говорится на сайте аэропорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане наблюдается туман, видимость ухудшилась до 200 метров. По прогнозу, туман может сохраняться в ближайшие 24 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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