15 марта 2025
14 марта 2025

В Кургане наблюдается туман. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане туман
В Кургане туман Фото:

В Кургане наблюдается туман и ухудшение видимости до 200 метров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

«В Кургане в 23 часа наблюдается туман. Видимость 200 метров», — говорится в сводке ведомства на сайте Гидрометцентра России. По прогнозу Курганского ЦГМС, в ближайшие 24 часа сохранится вероятность тумана.

В Кургане наблюдается ухудшение видимости до 200 метров
В Кургане наблюдается ухудшение видимости до 200 метров
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что В Кургане прошел дождь, из-за которого высота снежного покрова уменьшилась на 6 сантиметров. Было 30 см, а стало 24 см. 

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В Кургане наблюдается туман и ухудшение видимости до 200 метров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «В Кургане в 23 часа наблюдается туман. Видимость 200 метров», — говорится в сводке ведомства на сайте Гидрометцентра России. По прогнозу Курганского ЦГМС, в ближайшие 24 часа сохранится вероятность тумана. Ранее URA.RU сообщало, что В Кургане прошел дождь, из-за которого высота снежного покрова уменьшилась на 6 сантиметров. Было 30 см, а стало 24 см. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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