В Кургане туман
В Кургане наблюдается туман и ухудшение видимости до 200 метров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«В Кургане в 23 часа наблюдается туман. Видимость 200 метров», — говорится в сводке ведомства на сайте Гидрометцентра России. По прогнозу Курганского ЦГМС, в ближайшие 24 часа сохранится вероятность тумана.
В Кургане наблюдается ухудшение видимости до 200 метров
Ранее URA.RU сообщало, что В Кургане прошел дождь, из-за которого высота снежного покрова уменьшилась на 6 сантиметров. Было 30 см, а стало 24 см.
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