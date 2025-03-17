Трамп одним словом оценил шансы на завершение СВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть «очень хороший шанс» закончить специальную военную операцию на Украине. Об этом он рассказал журналистам, подчеркивая значительный прогресс, достигнутый в ходе последних переговоров.
«За выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец [конфликту]. Может быть, мы сможем. Может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — заявил Трамп. Его слова передает РИА «Новости».
Недавно состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Согласно заявлениям Уиткоффа, диалог продолжался от трех до четырех часов и был охарактеризован им как положительный.
Спецпосланник также выразил надежду на скорый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который предположительно пройдет на текущей неделе. По мнению Уиткоффа, беседа станет шагом к долгосрочному миру на Украине. По данным Reuters, американский лидер планирует провести телефонный разговор с главой РФ в ближайший вторник.
Что касается возможности личной встречи двух президентов, то, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, такая встреча будет организована, когда появится неотложная необходимость. Ушаков добавил, что Россия и США продолжают поддерживать активные двусторонние контакты.
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