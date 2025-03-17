Жертвы массового отравления в лицее Екатеринбурга покидают больницы

В больницах Свердловской области остаются семь человек, которые заразились кишечной инфекцией в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«На стационарном лечении остаются семь детей», — говорится в сообщении. Отмечается, что заболевшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. 14 марта в больницах еще находились 32 человека. Всех учеников СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин считает, что дети отравились не в столовой. А сами учащиеся предполагают, что причиной могли стать недожаренные котлеты, роллы или вода.
Роспотребнадзор установил, что дети заразились норовирусом. Эта же болезнь была обнаружена у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое находится на контроле главы СКР РФ. После вспышки заболевания детям стали угрожать отчислением. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации, — в сбойке агентства.
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