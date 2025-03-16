В Тюменской области школы ужесточат правила приема детей мигрантов

С 1 апреля этого года на территории Тюменской области будут ужесточены правила приема детей мигрантов в школы. Данные изменения предусмотрены поправками в статьи 67 и 78 ФЗ «Об образовании в РФ».
«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года», — написано в тексте ФЗ.
Те, кто не смогут пройти тестирование, не получат возможность обучаться в образовательных учреждениях. Однако помимо успешно сданного теста от иностранцев также будут требовать еще и документ, подтверждающий законность их нахождения в России.
По состоянию на 25 октября прошлого года в Тюменской области учатся в школах порядка 2,5 тысячи детей иностранных граждан. Это значение — 1% от общего числа школьников региона.
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