16 марта 2025

В Тюменской области школы ужесточат правила приема детей мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года
Изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года Фото:

С 1 апреля этого года на территории Тюменской области будут ужесточены правила приема детей мигрантов в школы. Данные изменения предусмотрены поправками в статьи 67 и 78 ФЗ «Об образовании в РФ».

«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года», — написано в тексте ФЗ.

Те, кто не смогут пройти тестирование, не получат возможность обучаться в образовательных учреждениях. Однако помимо успешно сданного теста от иностранцев также будут требовать еще и документ, подтверждающий законность их нахождения в России.

По состоянию на 25 октября прошлого года в Тюменской области учатся в школах порядка 2,5 тысячи детей иностранных граждан. Это значение — 1% от общего числа школьников региона.

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С 1 апреля этого года на территории Тюменской области будут ужесточены правила приема детей мигрантов в школы. Данные изменения предусмотрены поправками в статьи 67 и 78 ФЗ «Об образовании в РФ». «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года», — написано в тексте ФЗ. Те, кто не смогут пройти тестирование, не получат возможность обучаться в образовательных учреждениях. Однако помимо успешно сданного теста от иностранцев также будут требовать еще и документ, подтверждающий законность их нахождения в России. По состоянию на 25 октября прошлого года в Тюменской области учатся в школах порядка 2,5 тысячи детей иностранных граждан. Это значение — 1% от общего числа школьников региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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