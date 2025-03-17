Трамп дал прогноз по поводу решения России о 30 днях перемирия

Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами. Его заявление стало ответом на вопрос, готова ли Москва пойти на перемирие после согласия Киева на такой сценарий.
«Они согласятся», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, какой будет реакция России на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое ранее было одобрено украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляцию выступления главы Белого дома вел телеканал Fox News.
Также Трамп напомнил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Темой их беседы станет урегулирование украинского конфликта, переговоры о котором, по мнению американского лидера, переходят в критическую стадию.
Первоначально идею о 30-дневном прекращении огня выдвинули делегации Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии. Тогда Киев заявил, что согласен на сделку. Вашингтон пообещал передать соответствующее предложение Москве по нескольким каналам. Позднее Владимир Путин заявил, что согласен прекратить боевые действия, но только при условии достижения долгосрочного мира. После этого представители Москвы передали Вашингтону вопросы к возможному 30-дневному перемирию в конфликте.
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