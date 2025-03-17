17 марта 2025

Трамп заявил о критической стадии переговоров по урегулированию конфликта

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Трамп заявил, что будет разговаривать с Путиным о подписании соглашения по конфликту на Украине
Трамп заявил, что будет разговаривать с Путиным о подписании соглашения по конфликту на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры по прекращению украинского конфликта входят в критическую стадию. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что все вовлеченные в конфликт страны хотят его завершения.

«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — сказал Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Трансляцию вел Fox News.

Президент США также назвал необходимым заключение соглашения. По его словам, об этом он будет говорить в ходе ближайшей беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

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Переговоры по прекращению украинского конфликта входят в критическую стадию. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что все вовлеченные в конфликт страны хотят его завершения. «Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — сказал Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Трансляцию вел Fox News. Президент США также назвал необходимым заключение соглашения. По его словам, об этом он будет говорить в ходе ближайшей беседы с российским лидером Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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