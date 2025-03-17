17 марта 2025

Желающих попасть на работу в мэрию Ноябрьска ждет тестирование и собеседование

Администрация Ноябрьска набирает кадровый резерв в два управления
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Ноябрьска нуждается в кадрах
Администрация Ноябрьска нуждается в кадрах Фото:

Граждане, претендующие на муниципальные должности в подразделениях администрации Ноябрьска, пройдут собеседования и тестирование. Как сообщили в мэрии, в настоящее время прием документов на зачисление в кадровы резерв открыт в два управления — градостроительства и правового обеспечения.

«До 24 марта принимают документы на должности правового управления — специалистов правового обеспечения, юридической экспертизы, аналитика», — говориться в посте опубликованном в телеграмм-канале администрации.  

Кроме того, желающие войти в кадровый резерв специалистов управления архитектуры и градостроительства могут подать документы до 4 апреля. Оценка кандидатов будет включать тестирование и индивидуальное собеседование. Имеется возможность участия в дистанционном формате. 

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Граждане, претендующие на муниципальные должности в подразделениях администрации Ноябрьска, пройдут собеседования и тестирование. Как сообщили в мэрии, в настоящее время прием документов на зачисление в кадровы резерв открыт в два управления — градостроительства и правового обеспечения. «До 24 марта принимают документы на должности правового управления — специалистов правового обеспечения, юридической экспертизы, аналитика», — говориться в посте опубликованном в телеграмм-канале администрации.   Кроме того, желающие войти в кадровый резерв специалистов управления архитектуры и градостроительства могут подать документы до 4 апреля. Оценка кандидатов будет включать тестирование и индивидуальное собеседование. Имеется возможность участия в дистанционном формате. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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