Желающих попасть на работу в мэрию Ноябрьска ждет тестирование и собеседование

Граждане, претендующие на муниципальные должности в подразделениях администрации Ноябрьска, пройдут собеседования и тестирование. Как сообщили в мэрии, в настоящее время прием документов на зачисление в кадровы резерв открыт в два управления — градостроительства и правового обеспечения.
«До 24 марта принимают документы на должности правового управления — специалистов правового обеспечения, юридической экспертизы, аналитика», — говориться в посте опубликованном в телеграмм-канале администрации.
Кроме того, желающие войти в кадровый резерв специалистов управления архитектуры и градостроительства могут подать документы до 4 апреля. Оценка кандидатов будет включать тестирование и индивидуальное собеседование. Имеется возможность участия в дистанционном формате.
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