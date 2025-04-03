Школьники купили самолет: как курганцы собирали миллионы для Победы в Великой Отечественной войне

В Курганской области в годы Великой Отечественной войны для всех, кто остался в тылу, главным был лозунг: «Все для фронта, все для Победы!» Жители Зауралья вместе со всей страной собирали деньги на военные нужды, и их вклад оказался очень внушительным. В Музее истории города Кургана корреспонденту URA.RU рассказали, какие средства и на что удалось собрать нашим землякам в самые тяжелые для страны времена.
На постройку танковой колонны
В октябре 1941 года молодые рабочие машиностроительного завода собрали 3 382 рубля — огромные деньги по тем временам (средняя заработная плата в те годы была около 340 рублей — прим. ред.), и внесли их в фонд постройки танковой колонны имени Челябинского комсомола. В те времена территория входила в состав Челябинской области. В ноябре к рабочим присоединились учащиеся школы №1, собравшие 500 рублей.
В январе 1942 года в отделение Госбанка в фонд обороны Родины поступил 1 055 277 рублей от трудящихся города и области. На постройку танковой колонны имени Челябинского комсомола — 454 208 рублей и на постройку авиаэскадрильи истребителей имени Челябинской организации МОПР — 24 230 рублей.
Открытие платной поликлиники
Необычное по тем временам решение — открытие платной поликлиники — было принято в июне 1942 года. Ее разместили в помещении детской профамбулатории по улице Советской, 63. Вырученные платным медучреждением средства отправлялись в фонд помощи раненым бойцам, сообщается в материалах издания «Курганские хроники».
«За второе полугодие 1942 года платная поликлиника в Кургане дала комитету помощи 72 тысячи рублей дохода», — указано в иформации от Объединенного государственного архива Челябинской области, статье Сергея Кускова — кандидата исторических наук, ведущего археографа Объединенного государственного архива Челябинской области.
Школьники и учителя собрали деньги на самолет
Трудящиеся города и районов продолжали сборы на нужды фронта и к 1 января 1943 года им удалось собрать вдвое больше средств, чем год назад — 2 407 000 рублей. Эти деньги поступили на текущий счет Госбанка на постройку танковой колонны «Челябинские колхозники», сообщается в материалах издания «Курганские хроники».
Активно в сборах средств участвовали и школьники. В январе 1943 года городские учащиеся развернули работу по сбору денег на постройку боевого самолета «Курганский пионер». Первой открыла счет школа №8, за ней последовали коллективы школ №5, 11, 15. Наибольшую сумму собрали учащиеся средней школы №12. Им удалось собрать 22 000 рублей.
«К 16 января по городу подписка среди школьников составила 45 878 рублей. Из них более 32 000 рублей было внесено наличными», — указано в Историческом календаре Кургана 1943 года. А уже 6 февраля 1943 года школьники и учителя собрали и сдали в Госбанк на счет постройки самолета «Курганский пионер» 118 045 рублей 94 копейки.
Помощь от медиков, железнодорожников и заводчан
Коллективы, трудящиеся в разных отраслях, старались не отставать и отдавали на нужды фронта огромные средства. В январе 1943 года сотрудники санитарного участка станции Курган отчислили на строительство танков месячный заработок.
Работники и учащиеся железнодорожного училища №5 решили построить на свои средства и к 23 февраля 1943 года сдать на вооружение Красной Армии минометную батарею. Всего за один день они собрали 25 511 рублей.
Медики госпиталя №1729 решили вызвать на соцсоревнование коллективы всех госпиталей для сбора средств и к 25-й годовщине Красной Армии построить боевой самолет «Курганский госпитальный работник». Только за первый день было собрано 40 000 рублей.
В апреле 1943 года на курганской фабрике собрали 60 000 рублей на покупку танка «Трикотажница Кургана». На мясокомбинате — 200 000 рублей на строительство самолета «Работник курганского мясокомбината».
Кроме денежных средств, курганцы старались помочь фронту теплыми вещами, подарками, отправляя посылки на передовую и тем, кто лежал в госпиталях. В разгар войны, когда в тылу многим приходилось работать на износ и порой голодать, курганцы готовы были отдать последнее для приближения Победы, и в этом был их огромный героизм.
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