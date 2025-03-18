Почему в ЯНАО вырастут цены на кофе

Кофе в ЯНАО может подорожать уже этой весной. Эксперты называют причиной роста цен неурожай 2024 года и возросшую популярность напитка во всем мире. На сколько подорожает кофе на Ямале URA.RU рассказал владелец кофейни Vinyl Вячеслав Егоров.
«Ожидать резкого скачка цен пока не стоит, но цена вырастет однозначно, в среднем на 10-15%. Стоимость зерна и молока выросла, коммунальные услуги — немалые и зарплату персоналу тоже нужно повышать. Заведения, которые еще не подняли цены на кофе, сделают это весной», — отметил Егоров.
По данным аналитиков «Авито Работы», в округе достаточное количество бариста, конкуренция за кандидатов практически отсутствует. К концу февраля средняя предлагаемая зарплата составляла 57 188 рублей. Наибольшее количество вакансий бариста в ЯНАО указано со сменным графиком.
Ранее URA.RU сообщало, что цены на кофе выросли из-за высоких закупочных цен сырого зерна. Его стоимость привязана к биржевым индикаторам мирового рынка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!