18 марта 2025

Почему в ЯНАО вырастут цены на кофе

В ЯНАО кофе станет дороже в среднем на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на кофе вырастут на 15% (архивное фото)
Цены на кофе вырастут на 15% (архивное фото) Фото:

Кофе в ЯНАО может подорожать уже этой весной. Эксперты называют причиной роста цен неурожай 2024 года и возросшую популярность напитка во всем мире. На сколько подорожает кофе на Ямале URA.RU рассказал владелец кофейни Vinyl Вячеслав Егоров.

«Ожидать резкого скачка цен пока не стоит, но цена вырастет однозначно, в среднем на 10-15%. Стоимость зерна и молока выросла, коммунальные услуги — немалые и зарплату персоналу тоже нужно повышать. Заведения, которые еще не подняли цены на кофе, сделают это весной», — отметил Егоров.

По данным аналитиков «Авито Работы», в округе достаточное количество бариста, конкуренция за кандидатов практически отсутствует. К концу февраля средняя предлагаемая зарплата составляла 57 188 рублей. Наибольшее количество вакансий бариста в ЯНАО указано со сменным графиком.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на кофе выросли из-за высоких закупочных цен сырого зерна. Его стоимость привязана к биржевым индикаторам мирового рынка.

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Кофе в ЯНАО может подорожать уже этой весной. Эксперты называют причиной роста цен неурожай 2024 года и возросшую популярность напитка во всем мире. На сколько подорожает кофе на Ямале URA.RU рассказал владелец кофейни Vinyl Вячеслав Егоров. «Ожидать резкого скачка цен пока не стоит, но цена вырастет однозначно, в среднем на 10-15%. Стоимость зерна и молока выросла, коммунальные услуги — немалые и зарплату персоналу тоже нужно повышать. Заведения, которые еще не подняли цены на кофе, сделают это весной», — отметил Егоров. По данным аналитиков «Авито Работы», в округе достаточное количество бариста, конкуренция за кандидатов практически отсутствует. К концу февраля средняя предлагаемая зарплата составляла 57 188 рублей. Наибольшее количество вакансий бариста в ЯНАО указано со сменным графиком. Ранее URA.RU сообщало, что цены на кофе выросли из-за высоких закупочных цен сырого зерна. Его стоимость привязана к биржевым индикаторам мирового рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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