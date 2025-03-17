Эксперт рассказал, когда в России подешевеет кофе

Цены на кофе в России еще не достигли своего пика и будут расти в 2025 году. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
«По моим ощущениям, в адекватное состояние ценники придут в конце года. Весной и летом они могут еще подрасти, потому что сейчас розница не вполне отражает глубину кризиса. Удешевлению поможет укрепление рубля и снижение ключевой ставки ЦБ», — сказал эксперт.
По словам главы «Росчайкофе», цены идут вверх из-за высоких закупочных цен сырого зерна. Рамаз Чантурия напомнил, что Россия на 100% зависит от импорта сырья. Его стоимость привязана к биржевым индикаторам мирового рынка. В ближайшие месяцы закупочные цены останутся рекордно высокими, поскольку спрос превышает объемы предложения.
«Чтобы цены на кофейной бирже начали снижаться, необходимо охладить рынок по всей цепочке — от потребителя до биржи. Пока цены „кусаются“, люди будут покупать меньше кофе домой, реже заходить в кофейни. Кто-то из экономии перейдет на чай и другие горячие напитки. Кофейни сократят закупку обжаренного зерна, оптовики уменьшат объемы покупок с биржи. Постепенно снижение спроса восстановит рыночный баланс. А если ценники начнут снижаться на мировых рынках, то себестоимость производства в России станет ниже», — уточнил Чантурия.
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