Эксперт рассказал, когда в России подешевеет кофе

Цены на кофе в России будут расти в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены в России идут вверх из-за высоких закупочных цен сырья на мировой бирже
Цены в России идут вверх из-за высоких закупочных цен сырья на мировой бирже Фото:

Цены на кофе в России еще не достигли своего пика и будут расти в 2025 году. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«По моим ощущениям, в адекватное состояние ценники придут в конце года. Весной и летом они могут еще подрасти, потому что сейчас розница не вполне отражает глубину кризиса. Удешевлению поможет укрепление рубля и снижение ключевой ставки ЦБ», — сказал эксперт.

По словам главы «Росчайкофе», цены идут вверх из-за высоких закупочных цен сырого зерна. Рамаз Чантурия напомнил, что Россия на 100% зависит от импорта сырья. Его стоимость привязана к биржевым индикаторам мирового рынка. В ближайшие месяцы закупочные цены останутся рекордно высокими, поскольку спрос превышает объемы предложения.

«Чтобы цены на кофейной бирже начали снижаться, необходимо охладить рынок по всей цепочке — от потребителя до биржи. Пока цены „кусаются“, люди будут покупать меньше кофе домой, реже заходить в кофейни. Кто-то из экономии перейдет на чай и другие горячие напитки. Кофейни сократят закупку обжаренного зерна, оптовики уменьшат объемы покупок с биржи. Постепенно снижение спроса восстановит рыночный баланс. А если ценники начнут снижаться на мировых рынках, то себестоимость производства в России станет ниже», — уточнил Чантурия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на кофе в России еще не достигли своего пика и будут расти в 2025 году. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. «По моим ощущениям, в адекватное состояние ценники придут в конце года. Весной и летом они могут еще подрасти, потому что сейчас розница не вполне отражает глубину кризиса. Удешевлению поможет укрепление рубля и снижение ключевой ставки ЦБ», — сказал эксперт. По словам главы «Росчайкофе», цены идут вверх из-за высоких закупочных цен сырого зерна. Рамаз Чантурия напомнил, что Россия на 100% зависит от импорта сырья. Его стоимость привязана к биржевым индикаторам мирового рынка. В ближайшие месяцы закупочные цены останутся рекордно высокими, поскольку спрос превышает объемы предложения. «Чтобы цены на кофейной бирже начали снижаться, необходимо охладить рынок по всей цепочке — от потребителя до биржи. Пока цены „кусаются“, люди будут покупать меньше кофе домой, реже заходить в кофейни. Кто-то из экономии перейдет на чай и другие горячие напитки. Кофейни сократят закупку обжаренного зерна, оптовики уменьшат объемы покупок с биржи. Постепенно снижение спроса восстановит рыночный баланс. А если ценники начнут снижаться на мировых рынках, то себестоимость производства в России станет ниже», — уточнил Чантурия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...