18 марта 2025

В Кургане снежный покров сошел на месяц раньше

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане полностью сошел снежный покров
В Кургане полностью сошел снежный покров Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане из-за обильных дождей и длительной плюсовой температурой снежный покров сошел на 24 дня раньше обычного. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Курганская метеостанция зафиксировала полное исчезновение снежного покрова 19 марта. Настолько ранний сход снега произошел из-за обильных дождей и длительного периода с положительными температурами. В среднем снежный покров разрушается к 12 апреля, но в этом году это произошло на 24 дня раньше», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Обычно к 19 марту в Кургане наблюдается снежный покров примерно в 30 см. Такая высота снежного покрова была 13 марта, но уже всего за шесть суток он полностью растаял.

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В Кургане из-за обильных дождей и длительной плюсовой температурой снежный покров сошел на 24 дня раньше обычного. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Курганская метеостанция зафиксировала полное исчезновение снежного покрова 19 марта. Настолько ранний сход снега произошел из-за обильных дождей и длительного периода с положительными температурами. В среднем снежный покров разрушается к 12 апреля, но в этом году это произошло на 24 дня раньше», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Обычно к 19 марту в Кургане наблюдается снежный покров примерно в 30 см. Такая высота снежного покрова была 13 марта, но уже всего за шесть суток он полностью растаял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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