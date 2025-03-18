В Кургане снежный покров сошел на месяц раньше

В Кургане из-за обильных дождей и длительной плюсовой температурой снежный покров сошел на 24 дня раньше обычного. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Курганская метеостанция зафиксировала полное исчезновение снежного покрова 19 марта. Настолько ранний сход снега произошел из-за обильных дождей и длительного периода с положительными температурами. В среднем снежный покров разрушается к 12 апреля, но в этом году это произошло на 24 дня раньше», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
Обычно к 19 марту в Кургане наблюдается снежный покров примерно в 30 см. Такая высота снежного покрова была 13 марта, но уже всего за шесть суток он полностью растаял.
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