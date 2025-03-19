Новая элита: кому из челябинцев вслед за Гехт прочат повышение после СВО

Три VIP-челябинца могут повторить карьерный взлет Ирины Гехт

19 марта 2025 в 13:59 Размер текста - 17 +

Олег Колесников пока не собирается возвращаться на «гражданку». Но это пока… Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Ирина Гехт возглавила Ненецкий автономный округ Вчерашнее назначение Ирины Гехт на пост главы Ненецкого автономного округа вновь заставило челябинский истеблишмент заговорить о том, кто из земляков сможет повторить ее карьерный взлет. Кресло главы региона экс-замгубернатора Челябинской области получила, поработав предварительно в зоне СВО — главой правительства Запорожской области. Кто еще может войти в новую управленческую элиту — выяснило URA.RU. С Гехт наперегонки Если Ирина Гехт доросла в Челябинской области до поста первого вице-губернатора, а ее коллега по правительству Егор Ковальчук остановился ступенькой ниже. С той лишь разницей, что Гехт отвечала за социальную сферу, а Ковальчук занимался экономикой. Егор Ковальчук обладает огромным управленческим опытом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оба периодически покидали родную область. Ковальчук возглавлял департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры и был и. о. начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя РФ. Гехт представляла регион в Совете Федерации. После начала СВО карьерные ступеньки привели Егора Ковальчука на должность главы правительства Луганской народной республики (ЛНР). Ирина Гехт, в свою очередь, возглавила правительство Запорожской области. Гехт стала самостоятельным главой региона, пусть и не самого крупного в РФ. Ковальчук продолжает работать в Луганске, но диплом «школы губернаторов» при АП уже получил и он. Еще один вице- Вице-премьером еще одного нового региона РФ — Херсонской области — в 2022 году стал еще один уроженец Челябинска, Семен Машкауцан. Он родился в 1990 году в Челябинске. Окончил МГУ и МГИМО МИД России, участник программы развития кадрового управленческого резерва. С 2015 года занимал руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти, в том числе шесть лет — в Минпромторге РФ, где возглавлял департамент металлургии и материалов. Также работал помощником вице-премьера правительства РФ. Что будет после Херсона — говорить пока рано. Депутат и фронтовик Перерос ли Олег Колесников статус депутата Госдумы — покажет время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О перспективах ухода в исполнительную власть депутата Госдумы Олега Колесникова заговорили сразу того, как после объявления частичной мобилизации он ушел на фронт. В том числе применительно к Челябинской области. Те прогнозы не сбылись: на губернаторских выборах переизбрался действующий глава региона Алексей Текслер, а Колесников — едва ли не единственный федеральный парламентарий — по особому разрешению спикера Вячеслава Володина продлил контракт. Он продолжает воевать, получать награды и расти в званиях. Но вопрос остается — что будет после окончания СВО? Как показывает опыт, помимо Челябинской области в России есть и другие регионы, а ротация губернаторов не останавливается. На уровень ниже Есть в Челябинской области и другие примеры карьерного роста. Благо, в зоне СВО работают многие чиновники не столь высокого ранга. На сегодня все командированные в Донбасс в начале СВО челябинцы получили должности в родном регионе. Так, Дмитрий Гатов возглавил администрацию Троицка, недавно вернувшийся из двухлетней командировки в ДНР Михаил Панарин успел стать мэром Чебаркуля, а экс-глава Краснопольского поселения Сергей Зырянов занял пост замминистра ЖКХ Челябинской области. Представитель челябинского правительства в ДНР Михаил Подобед стал директором регионального центра адаптации мигрантов. Пусть на фоне карьеры Ирины Гехт это выглядит скромно, но перед командировкой в Волноваху Подобед был всего лишь директором сельской школы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вчерашнее назначение Ирины Гехт на пост главы Ненецкого автономного округа вновь заставило челябинский истеблишмент заговорить о том, кто из земляков сможет повторить ее карьерный взлет. Кресло главы региона экс-замгубернатора Челябинской области получила, поработав предварительно в зоне СВО — главой правительства Запорожской области. Кто еще может войти в новую управленческую элиту — выяснило URA.RU. С Гехт наперегонки Если Ирина Гехт доросла в Челябинской области до поста первого вице-губернатора, а ее коллега по правительству Егор Ковальчук остановился ступенькой ниже. С той лишь разницей, что Гехт отвечала за социальную сферу, а Ковальчук занимался экономикой. Оба периодически покидали родную область. Ковальчук возглавлял департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры и был и. о. начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя РФ. Гехт представляла регион в Совете Федерации. После начала СВО карьерные ступеньки привели Егора Ковальчука на должность главы правительства Луганской народной республики (ЛНР). Ирина Гехт, в свою очередь, возглавила правительство Запорожской области. Гехт стала самостоятельным главой региона, пусть и не самого крупного в РФ. Ковальчук продолжает работать в Луганске, но диплом «школы губернаторов» при АП уже получил и он. Еще один вице- Вице-премьером еще одного нового региона РФ — Херсонской области — в 2022 году стал еще один уроженец Челябинска, Семен Машкауцан. Он родился в 1990 году в Челябинске. Окончил МГУ и МГИМО МИД России, участник программы развития кадрового управленческого резерва. С 2015 года занимал руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти, в том числе шесть лет — в Минпромторге РФ, где возглавлял департамент металлургии и материалов. Также работал помощником вице-премьера правительства РФ. Что будет после Херсона — говорить пока рано. Депутат и фронтовик О перспективах ухода в исполнительную власть депутата Госдумы Олега Колесникова заговорили сразу того, как после объявления частичной мобилизации он ушел на фронт. В том числе применительно к Челябинской области. Те прогнозы не сбылись: на губернаторских выборах переизбрался действующий глава региона Алексей Текслер, а Колесников — едва ли не единственный федеральный парламентарий — по особому разрешению спикера Вячеслава Володина продлил контракт. Он продолжает воевать, получать награды и расти в званиях. Но вопрос остается — что будет после окончания СВО? Как показывает опыт, помимо Челябинской области в России есть и другие регионы, а ротация губернаторов не останавливается. На уровень ниже Есть в Челябинской области и другие примеры карьерного роста. Благо, в зоне СВО работают многие чиновники не столь высокого ранга. На сегодня все командированные в Донбасс в начале СВО челябинцы получили должности в родном регионе. Так, Дмитрий Гатов возглавил администрацию Троицка, недавно вернувшийся из двухлетней командировки в ДНР Михаил Панарин успел стать мэром Чебаркуля, а экс-глава Краснопольского поселения Сергей Зырянов занял пост замминистра ЖКХ Челябинской области. Представитель челябинского правительства в ДНР Михаил Подобед стал директором регионального центра адаптации мигрантов. Пусть на фоне карьеры Ирины Гехт это выглядит скромно, но перед командировкой в Волноваху Подобед был всего лишь директором сельской школы.