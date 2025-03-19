На международном телеканале вышла серия тревел-шоу о Ямале. Видео

На канале Russia Today вышла серия шоу с мексиканцем «Список Эрика» про Ямал
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Телеведущий-мексиканец побывал на Ямале
Телеведущий-мексиканец побывал на Ямале Фото:

На международном телеканале Russia Today вышла серия тревел-шоу «Список Эрика» о путешествии телеведущего-мексиканца Эрика Фонсека Сарате на Ямал. Об этом сообщили в окружном департаменте природных ресурсов.

«На международном канале RT вышла серия о Ямале. Путешествие ведущего начинается в Салехарде, единственном городе в мире, разделенном пополам 66-й параллелью. Здесь телеведущий Эрик сделал шаг за Полярный круг», — сообщили в официальном telegram-канале Департамента природных ресурсов ЯНАО.

Во время своего путешествия мексиканец посетил природный парк «Ингилор» и узнал о происхождении таинственного народа Сихиртя. URA.RU сообщало, что в ЯНАО снимают тревел-шоу «Список Эрика». Также Эрик Фонсека Сарате побывал на «Салехардском комбинате».

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На международном телеканале Russia Today вышла серия тревел-шоу «Список Эрика» о путешествии телеведущего-мексиканца Эрика Фонсека Сарате на Ямал. Об этом сообщили в окружном департаменте природных ресурсов. «На международном канале RT вышла серия о Ямале. Путешествие ведущего начинается в Салехарде, единственном городе в мире, разделенном пополам 66-й параллелью. Здесь телеведущий Эрик сделал шаг за Полярный круг», — сообщили в официальном telegram-канале Департамента природных ресурсов ЯНАО. Во время своего путешествия мексиканец посетил природный парк «Ингилор» и узнал о происхождении таинственного народа Сихиртя. URA.RU сообщало, что в ЯНАО снимают тревел-шоу «Список Эрика». Также Эрик Фонсека Сарате побывал на «Салехардском комбинате».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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