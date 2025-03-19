На международном телеканале Russia Today вышла серия тревел-шоу «Список Эрика» о путешествии телеведущего-мексиканца Эрика Фонсека Сарате на Ямал. Об этом сообщили в окружном департаменте природных ресурсов.
«На международном канале RT вышла серия о Ямале. Путешествие ведущего начинается в Салехарде, единственном городе в мире, разделенном пополам 66-й параллелью. Здесь телеведущий Эрик сделал шаг за Полярный круг», — сообщили в официальном telegram-канале Департамента природных ресурсов ЯНАО.
Во время своего путешествия мексиканец посетил природный парк «Ингилор» и узнал о происхождении таинственного народа Сихиртя. URA.RU сообщало, что в ЯНАО снимают тревел-шоу «Список Эрика». Также Эрик Фонсека Сарате побывал на «Салехардском комбинате».
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