Из-за интенсивных климатических изменений крупнейший в мире природный холодильник — Новопортовский мерзлотник в ЯНАО может быть затоплен и разрушен непосредственно под поселком Новый Порт. К такому выводу пришли ученые МГУ. Исследователи дали рекомендации по стабилизации состоянии уникального ледника и предложили использовать его не только для хранения рыбы, но и как туристический объект.
«Углубление бухты Новый порт и ликвидация старых причалов и молов привели к усилению волнового воздействия на береговой уступ вблизи мерзлотника. Во время нагонов высота волн практически достигает входа в мерзлотник, из-за чего он может быть затоплен и разрушен», — говорится в научном исследовании, опубликованном сотрудниками Московского госуниверситета в «Известиях Русского географического общества».
На состояние и интерьер мерзлотника прямое влияние оказывает потепление климата. Тыловая часть ледника находится непосредственно под поселком Новый Порт — именно здесь из-за повышения температуры грунтов, глубины сезонного протаивания постепенно просаживаются верхние и боковые своды. «Профиль штольни из аркообразного преобразовался в П-образный, что угрожает обрушением», — подчеркивают исследователи.
Но еще более опасны температурные изменения со стороны Обской губы. За последние 20 лет они ускорились на фоне потепления и снижения ледовитости акватории. Так, береговой уступ, в котором заложены выходы из штолен, активно разрушается. Именно из-за обрушения берега два из трех входов в мерзлотник давно не эксплуатируются.
«Во время штормовых нагонов уровень воды находится практически вровень с оставшимся входом, отчего существует реальная угроза затопления мерзлотника. После ликвидации мола и пирсов при реставрации порта вблизи мерзлотника размыв берега усилился», – отмечают ученые.
Берегозащитные мероприятия в Новом порту проводились, но, по мнению ученых, этим попыткам не хватало научного обоснования, поэтому они не дали должного эффекта. Также отмечается, что проблемы мерзлотника усугубляются экономическим спадом в рыбной промышленности: из-за активной промысловой деятельности в Обской губе значительно сократились популяции ценных видов рыб. Это сказывается на рентабельности новопортовского рыбозавода и самого ледника. «К настоящему времени хранимые объемы рыбы составляют около 10% от вместимости мерзлотника», — пишут ученые.
Авторы работы намерены впервые дать научно обоснованные рекомендации по стабилизации состояния мерзлотника и берегового уступа, чтобы сохранить уникальный памятник для будущих поколений. Кроме этого, предлагается использовать ледник не только для хранения рыбы, но и в туристических целях.
Новопортовский мерзлотник находится в Ямальском районе, в селе Новый порт. Создавался в послевоенные годы для хранения выловленной рыбы. Его уникальность не только в масштабности размеров, но и в том, что он единственный в мире, создававшийся с использованием только ручного труда.
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