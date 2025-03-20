Нотариуса из ЯНАО обвинили в коррупции

Нотариус из Шурышкарского района ЯНАО нарушила антикоррупционное законодательство. Она приняла на работу экс-сотрудника ЗАГСа, но не уведомила его бывшего работодателя об этом, сообщили в прокуратуре округа.
«Прокуратура Шурышкарского района проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности нотариуса нотариального округа Шурышкарский район. Установлено, что нотариус приняла бывшего государственного служащего Службы ЗАГС ЯНАО. Однако уведомление предыдущему работодателю о принятии его на работу не направила», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО.
По постановлению прокурора, нотариуса привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности госслужащего. Выявленные нарушения устранили — уведомление бывший работодатель получил.
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