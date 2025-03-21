На День оленевода в ЯНАО будут давать кашу в обмен на помощь СВО

На Дне оленевода в Приуральском районе 30 марта все желающие смогут купить кашу в обмен на помощь бойцам СВО. Об акции сообщили в социальных сетях района.
«На Дне оленевода в Приуралье пройдет акция „Каша в обмен на помощь“. Неравнодушные гости и местные жители смогут получить порцию вкуснейшей каши и пожертвовать любую сумму для нужд земляков, участвующих в специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья».
Полевая кухня будет работать на фронт благодаря стендам с QR-кодом, на пожертвования купят технику и оборудование. Ранее URA.RU сообщало, что на День оленевода в Салехарде 22-23 марта гостей будут угощать блюдами на любой вкус, научат готовить тартар из оленины и тонко нарезать строганину.
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