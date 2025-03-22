Центральным вопросом украинского конфликта для США является статус присоединившихся к России субъектов и их признание в мире. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью.
«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — сказал спецпосланник в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном на youtube-канале последнего.
По его словам, США обсуждают с Россией данный вопрос. Еще одним неразъясненным элементом является «способность украинского лидера Владимира Зеленского выжить политически в случае признания новых регионов РФ».
Тема международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не обсуждалась во время телефонного разговора президентов России и США. Об этом ранее рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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