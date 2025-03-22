Уиткофф назвал главный вопрос украинского конфликта, связанный с Россией

Уиткофф: главный вопрос украинского конфликта — это статус новых регионов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос новых российских регионов является ключевым для США
Вопрос новых российских регионов является ключевым для США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Центральным вопросом украинского конфликта для США является статус присоединившихся к России субъектов и их признание в мире. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — сказал спецпосланник в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном на youtube-канале последнего.

По его словам, США обсуждают с Россией данный вопрос. Еще одним неразъясненным элементом является «способность украинского лидера Владимира Зеленского выжить политически в случае признания новых регионов РФ».

Тема международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не обсуждалась во время телефонного разговора президентов России и США. Об этом ранее рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Центральным вопросом украинского конфликта для США является статус присоединившихся к России субъектов и их признание в мире. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью. «Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — сказал спецпосланник в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном на youtube-канале последнего. По его словам, США обсуждают с Россией данный вопрос. Еще одним неразъясненным элементом является «способность украинского лидера Владимира Зеленского выжить политически в случае признания новых регионов РФ». Тема международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не обсуждалась во время телефонного разговора президентов России и США. Об этом ранее рассказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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