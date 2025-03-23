23 марта 2025

С новостройки в ЯНАО обвалилась стена. Фото

Облицовка стены отпала с нового многоэтажного дома в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Облицовка стены отпала с новостройки
Облицовка стены отпала с новостройки Фото:

Облицовка стены обвалилась с многоэтажного дома в Ноябрьске (ЯНАО). Жители города выложили фото в социальных сетях и сообщили, что дом недавно отстроили и заселили год назад.

«Улица Магистральная, 17. Новый дом — год, как заселен. Это нормально вообще?» — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска. «Подрядчик восстановит все в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что из-за потепления сугробы на крыше ТЦ Метро Plaza в Ноябрьске угрожающе нависают над людьми. А хозяин здания не спешит реагировать на предупреждения мэрии и убирать территорию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Облицовка стены обвалилась с многоэтажного дома в Ноябрьске (ЯНАО). Жители города выложили фото в социальных сетях и сообщили, что дом недавно отстроили и заселили год назад. «Улица Магистральная, 17. Новый дом — год, как заселен. Это нормально вообще?» — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска. «Подрядчик восстановит все в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что из-за потепления сугробы на крыше ТЦ Метро Plaza в Ноябрьске угрожающе нависают над людьми. А хозяин здания не спешит реагировать на предупреждения мэрии и убирать территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...