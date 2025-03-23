Облицовка стены обвалилась с многоэтажного дома в Ноябрьске (ЯНАО). Жители города выложили фото в социальных сетях и сообщили, что дом недавно отстроили и заселили год назад.
«Улица Магистральная, 17. Новый дом — год, как заселен. Это нормально вообще?» — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска. «Подрядчик восстановит все в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что из-за потепления сугробы на крыше ТЦ Метро Plaza в Ноябрьске угрожающе нависают над людьми. А хозяин здания не спешит реагировать на предупреждения мэрии и убирать территорию.
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