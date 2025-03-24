Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан после критики со стороны руководства региона распорядился провести уборку на улицах города. Как сообщают корреспонденту URA.RU источники, в Шадринске стало чище, чем в областном центре.
«Но сейчас в городе чище, чем в Кургане. Мэр сделал правильные выводы и принял административно верные решения. Была задействована АТИ, управкомпании и другие структуры ЖКХ. Жалобы прекратились», — отмечают источники.
Ранее URA.RU сообщало, что в начале января губернатор раскритиковал уборку снега в Шадринске. Он отметил, что недавно отремонтированные участки уже разрушены, а чиновники не справляются с обязанностями. После критики мэр города Антон Мокан принял решение уволить руководителя подрядной организации, отвечавшего за уборку, а его заместители получили выговоры.
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