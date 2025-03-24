24 марта 2025

Мэр Шадринска Мокан после критики губернатора навел порядок в городе. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске стало чище, чем в Кургане
В Шадринске стало чище, чем в Кургане Фото:

Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан после критики со стороны руководства региона распорядился провести уборку на улицах города. Как сообщают корреспонденту URA.RU источники, в Шадринске стало чище, чем в областном центре. 

«Но сейчас в городе чище, чем в Кургане. Мэр сделал правильные выводы и принял административно верные решения. Была задействована АТИ, управкомпании и другие структуры ЖКХ. Жалобы прекратились», — отмечают источники.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале января губернатор раскритиковал уборку снега в Шадринске. Он отметил, что недавно отремонтированные участки уже разрушены, а чиновники не справляются с обязанностями. После критики мэр города Антон Мокан принял решение уволить руководителя подрядной организации, отвечавшего за уборку, а его заместители получили выговоры. 

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Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан после критики со стороны руководства региона распорядился провести уборку на улицах города. Как сообщают корреспонденту URA.RU источники, в Шадринске стало чище, чем в областном центре.  «Но сейчас в городе чище, чем в Кургане. Мэр сделал правильные выводы и принял административно верные решения. Была задействована АТИ, управкомпании и другие структуры ЖКХ. Жалобы прекратились», — отмечают источники. Ранее URA.RU сообщало, что в начале января губернатор раскритиковал уборку снега в Шадринске. Он отметил, что недавно отремонтированные участки уже разрушены, а чиновники не справляются с обязанностями. После критики мэр города Антон Мокан принял решение уволить руководителя подрядной организации, отвечавшего за уборку, а его заместители получили выговоры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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