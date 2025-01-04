04 января 2025

Мэр Шадринска Мокан снимает с должности ответственного за очистку дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мокан снял с должности подрядчика
Мокан снял с должности подрядчика Фото:

В Шадринске (Курганская область) глава города Антон Мокан решил снять с должности руководителя, отвечающего за очистку дорог. Произошло это после критики губернатора региона Вадима Шумкова, который устроил разнос чиновникам мэрии из-за грязи в городе. Об этом сообщили в пресс-службе властей области.

«За плохое содержание улично-дорожной сети будет снят с должности руководитель подрядной организации. Выговор получат первый заммэра и заместитель по строительству города Шадринска», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Курганская область официально».

Ранее Шумков возмутился состоянием дорог и ужасной грязи в Шадринске. Он также отметил, что часть недавно отремонтированных дорог уже находится в плачевном состоянии. Шумкова возмутило, что уже несколько лет на городские дороги выделяется внушительное финансирование, а «бездельники во власти вбивают их обратно в ущербное состояние».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске (Курганская область) глава города Антон Мокан решил снять с должности руководителя, отвечающего за очистку дорог. Произошло это после критики губернатора региона Вадима Шумкова, который устроил разнос чиновникам мэрии из-за грязи в городе. Об этом сообщили в пресс-службе властей области. «За плохое содержание улично-дорожной сети будет снят с должности руководитель подрядной организации. Выговор получат первый заммэра и заместитель по строительству города Шадринска», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Курганская область официально». Ранее Шумков возмутился состоянием дорог и ужасной грязи в Шадринске. Он также отметил, что часть недавно отремонтированных дорог уже находится в плачевном состоянии. Шумкова возмутило, что уже несколько лет на городские дороги выделяется внушительное финансирование, а «бездельники во власти вбивают их обратно в ущербное состояние».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...