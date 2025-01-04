Мэр Шадринска Мокан снимает с должности ответственного за очистку дорог

В Шадринске (Курганская область) глава города Антон Мокан решил снять с должности руководителя, отвечающего за очистку дорог. Произошло это после критики губернатора региона Вадима Шумкова, который устроил разнос чиновникам мэрии из-за грязи в городе. Об этом сообщили в пресс-службе властей области.
«За плохое содержание улично-дорожной сети будет снят с должности руководитель подрядной организации. Выговор получат первый заммэра и заместитель по строительству города Шадринска», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Курганская область официально».
Ранее Шумков возмутился состоянием дорог и ужасной грязи в Шадринске. Он также отметил, что часть недавно отремонтированных дорог уже находится в плачевном состоянии. Шумкова возмутило, что уже несколько лет на городские дороги выделяется внушительное финансирование, а «бездельники во власти вбивают их обратно в ущербное состояние».
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