«Золотая тренировка»: жители ЯНАО жалуются на стоимость аренды в центре спорта

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались на завышенные расценки и плохие условия в Центре культуры и спорта «Геолог». Они написали в соцсетях, что с потолка центра идет течь, а одна тренировка обходится в несколько тысяч рублей.
«Что за беспредел творится в „Геологе“? Условий никаких в теннисном зале: с потолка капает, раздевалки плохие, так еще и поборы сплошные! На что уходят деньги, которые мы платим за аренду? Почему мы должны еще переводить тренеру за весь инвентарь? Не сильно ли золотая тренировка у вас при таких условиях?» — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде».
Как написали родители, стоимость занятий может обходиться в сумму до 5000 рублей. «600 рублей аренда зала, 2500 рублей тренеру на всю группу, 500 рублей за ракетки с каждого, еще и 1000 рублей за мячи», — подсчитал анонимный автор.
Осенью прошлого года мэр Салехарда Алексей Титовский говорил, что к юбилею города запланирован запуск «Ямал-Арены», для которой уже закупают новое оборудование и технику. После этого мэрия сможет заняться реконструкцией ЦКиС «Геолог». Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда, ответ на момент публикации новости не поступил.
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