В Курской области были найдены тела иностранных наемников без голов и кистей. Об этом сообщил глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, ВСУ прибегают к таким мерам, чтобы скрыть личности погибших, оставляя их на поле боя. Подробнее о том, зачем Киев скрывает присутствие иностранных боевиков — в материале URA.RU.
Факты скрытия или уродования тел
В Курской области были найдены тела иностранных наемников без голов и кистей. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВСУ уничтожают эти части, чтобы скрыть личности погибших. Он отметил, что такие случаи не раз фиксировались на фронте. По его словам, в прошлом году в Курской области произошел аналогичный инцидент. Следственный комитет России подтвердил, что украинские военные обезглавливают наемников, чтобы стереть их личные данные.
Об этом еще в 2023 году говорил глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, ВСУ уродуют тела иностранных наемников, чтобы их было сложно опознать. Тогда же подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что военнослужащие украинской армии прятали тела своих убитых бойцов и наемников в подвалах западной части Артемовска.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в марте прошлого года под Херсоном были замечены польские наемники, а до этого там встречались и грузины. Однако большинство из них на передовой почти не появлялись.
Что наемники рассказывают о ВСУ
Британский наемник Джозеф Макдональд, который воевал на стороне ВСУ, отметил, что большинство тех, кто присоединился к легиону в начале СВО, покинули его из-за слухов о предстоящем контрнаступлении (летнее наступление 2023-го — прим.) и недостаточной подготовки. В своих соцсетях он также активно критиковал командование ВСУ.
Британец Брендон Митчелл, служивший боевым медиком в ВСУ под Херсоном, отметил, что первый год конфликта был «веселым», однако к 2024 году ситуация изменилась. По его словам, украинская армия испытывала нехватку артиллерии, в то время, как у ВС РФ ее было «предостаточно». Он заявил, что ВСУ фактически оказались в проигрышном положении.
Израильский наемник Арье Бен-Йегуда, который ушел в «Нормандскую бригаду» ВСУ, также рассказывал о тяжелых условиях на фронте. В частности, он жаловался на отсутствие огневой поддержки и высокие потери среди бойцов.
Наемники из каких стран воюют на стороне ВСУ
Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и других стран участвуют в боевых действиях на стороне украинских боевиков в иностранном легионе, сообщил пленный польский наемник. Он отметил, что среди них много людей из Колумбии и Бразилии, а также солдаты из Хорватии, Норвегии и Тайваня. Его группу возглавлял хорват, и в ней были поляк, немцы, американцы и тайваньцы. Пленный подчеркнул, что легион представляет собой «сборную со всего мира».
В июле прошлого года стало известно, что в боях за Часов Яр под Донецком принимали участие немецкие наемники. Так, 49-летний снайпер Отто из Баварии, воюющий в рядах ВСУ с 2022 года, рассказал в интервью Der Spiegel, что был ранен, но после лечения вернулся на передовую. Изначально он был подрывником, затем прошел снайперскую подготовку в бундесвере и ранее несколько раз посещал Украину.
Наемники из США попросили о прекращении огня
Газета The Times 23 марта писала, что американские наемники, воюющие на стороне ВСУ, выступили за прекращение огня. Они жалуются на огромные потери — одна рота потеряла 90% личного состава. Один из них поделился, что чувствовал, как «все здесь истечем кровью и умрем».
Как РФ относится к наемникам ВСУ
Президент РФ Владимир Путин 12 марта заявил, что российские силы гуманно относятся ко всем пленным. Однако иностранные наемники ВСУ не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. В частности, он назвал всех бойцов ВСУ, в том числе и наемников, террористами за их вторжение в Курскую область и преступления против гражданского населения.
"Согласно законам Российской Федерации все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы", — указал глава государства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что иностранные наемники являются законными целями российских военных. По его словам, вооруженные силы РФ атакуют исключительно военные цели, в число которых входят и иностранные наемники.
Кроме того, многие иностранные наемники, воюющие в ВСУ, заочно приговорены в РФ и объявлены в розыск. Например, грузин Лаши Чигладзе (внесен в перечень террористов и экстремистов) был приговорен к 24 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск. Аналогично, француз Артур Тремуле, участвовавший в боях в ДНР, также находится в розыске.
В 2024 году российские суды заочно приговорили более 50 иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. По данным Генпрокуратуры РФ, за прошлый год было направлено 70 уголовных дел, из которых 47 рассмотрены с вынесением обвинительных приговоров. Наемники из Франции, Германии, Великобритании и других стран признаны виновными в наемничестве и других преступлениях.
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