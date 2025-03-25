В селе Утятское Притобольного округа (Курганская область) активно ведутся работы по восстановлению моста, который был разрушен наводнением 2024 года. На объект привезли и собирают монтажный кран. Об этом сообщили в региональном отделении фракции «Единая Россия» Курганской областной Думы.
«В настоящее время проводится приемка материала и оборудования для устройства свайного поля, укрупнительная сборка монтажного крана, подготовка площадки для устройства шпунтового ограждения», — рассказал руководитель одной из фракций. Эти действия являются частью работ по скорейшему восстановлению моста.
Мост через реку Тобол обеспечивал связь между населенными пунктами Нагорское и Утятское. Он был разрушен вышедшей из берегов рекой весной 2024 года. Восстановление моста крайне важно для восстановления нормальной жизни местных жителей и возобновления транспортного сообщения между населенными пунктами.
Ранее URA.RU сообщало, что к месту восстановления моста привезли сваи. Работы идут в активном режиме, сообщили корреспондентам агентства местные жители.
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