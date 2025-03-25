25 марта 2025

У разрушенного наводнением курганского моста ставят кран для монтажных работ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области идут восстановительные работы у разрушенного моста
В Курганской области идут восстановительные работы у разрушенного моста Фото:
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Половодье-2025 в Курганской области

В селе Утятское Притобольного округа (Курганская область) активно ведутся работы по восстановлению моста, который был разрушен наводнением 2024 года. На объект привезли и собирают монтажный кран. Об этом сообщили в региональном отделении фракции «Единая Россия» Курганской областной Думы.

«В настоящее время проводится приемка материала и оборудования для устройства свайного поля, укрупнительная сборка монтажного крана, подготовка площадки для устройства шпунтового ограждения», — рассказал руководитель одной из фракций. Эти действия являются частью работ по скорейшему восстановлению моста.

Мост через реку Тобол обеспечивал связь между населенными пунктами Нагорское и Утятское. Он был разрушен вышедшей из берегов рекой весной 2024 года. Восстановление моста крайне важно для восстановления нормальной жизни местных жителей и возобновления транспортного сообщения между населенными пунктами.

Ранее URA.RU сообщало, что к месту восстановления моста привезли сваи. Работы идут в активном режиме, сообщили корреспондентам агентства местные жители. 

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В селе Утятское Притобольного округа (Курганская область) активно ведутся работы по восстановлению моста, который был разрушен наводнением 2024 года. На объект привезли и собирают монтажный кран. Об этом сообщили в региональном отделении фракции «Единая Россия» Курганской областной Думы. «В настоящее время проводится приемка материала и оборудования для устройства свайного поля, укрупнительная сборка монтажного крана, подготовка площадки для устройства шпунтового ограждения», — рассказал руководитель одной из фракций. Эти действия являются частью работ по скорейшему восстановлению моста. Мост через реку Тобол обеспечивал связь между населенными пунктами Нагорское и Утятское. Он был разрушен вышедшей из берегов рекой весной 2024 года. Восстановление моста крайне важно для восстановления нормальной жизни местных жителей и возобновления транспортного сообщения между населенными пунктами. Ранее URA.RU сообщало, что к месту восстановления моста привезли сваи. Работы идут в активном режиме, сообщили корреспондентам агентства местные жители. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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